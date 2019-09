Der SV Holtebüttel stellt sechs Juniorinnenteams. Trainiert werden sie unter anderem von Miriam Metze und Carsten Glagau. (Sebi Berens)

Miriam Metze: Das ist erst seit einem guten Dreivierteljahr der Fall, nachdem wir neue Trainer dazugewinnen konnten. Seitdem konnten wir eine Verdopplung erzielen, sodass jetzt rund 60 Spielerinnen zwischen drei und 16 Jahren in sechs Teams bei uns spielen.

Carsten Glagau: Man kann sagen, wir spüren einen regelrechten Boom.

Metze: Das ist echt eine tolle Entwicklung. Es ist beim SV Holtebüttel so gut wie noch nie, ich habe mich da auch noch einmal informiert. Seit der Gründung des Frauen- und Mädchenfußballs, die 2001 von Christine Sander, Elke Klein und Michael Gülke veranlasst wurde, hatten wir im Durchschnitt drei Mannschaften. In diesem Jahr haben wir Teams im B-, C-, D-, E- und F-Juniorinnenbereich.

Glagau: Bei uns ist es wichtig, dass wir Veranstaltungen anbieten. Man muss immer engagiert sein, etwas für die Frauenmannschaft tun, den Nachwuchs fördern und Werbung machen. Sonst passiert da nämlich gar nichts, auch wenn durch Mundpropaganda die eine oder andere kommt. Es ist nämlich nicht einfach, Mädchen für sich zu gewinnen. Bei ihnen ist auch Tanzen und Reiten gefragt.

Metze: Wir machen zum Beispiel regelmäßig eine Fußballaktion. Die nennt sich „Spiel und Spaß rund um den Fußball“, das ist ein Kennenlerntag mit Übernachten und findet in diesem Jahr vom 28. bis zum 29. September bei uns statt. Außerdem bieten wir des Öfteren eine Fußballrallye mit Quizfragen sowie ein Training mit lizenzierten Trainern an. Wir veranstalteten auch mal einen Selbstverteidigungskurs für 10- bis 14-Jährige, der wurde gut angenommen. Das alles ist aber unverbindlich. Viele sind zwar im Verein geblieben, es muss aber keiner eintreten.

Metze: Ja, momentan sind wir auch dabei eine Kooperation mit der Grundschule Etelsen zu starten, dort wollen wir eine Mädchenfußball-AG etablieren.

Glagau: Die Ideen gehen uns nicht aus. Geplant sind ein Fußball- oder Feriencamp, ein Mädchenfußballcup im Sommer, ein Hallenturnier und ein Tag des Mädchenfußballs im Jahr 2020. Aufmerksam machen wir darauf in den sozialen Medien und mit Werbeflyern, wir haben uns auch auf dem Langwedeler Markt hingestellt.

Glagau: Meine Tochter hat bei der Fußballaktion mitgemacht und spielt seitdem in Holtebüttel. Als ich dann gefragt wurde, ob ich nicht Trainer werden möchte, habe ich zugesagt. Ich wohne in Etelsen und es gibt auch andere Vereine, dort wird aber verstärkt auf die Herren geachtet und der Mädchenfußball nicht so gefördert wie hier von Miri und Rikarda (Rikarda Rosebrock-Rengshoff, Jugendleiterin der Mädchenfußballabteilung beim SV Holtebüttel, Anm. d. Red.). Zudem mache ich gerne etwas mit Kindern.

Glagau: Sie sind begeistert, albern herum und sind mit sehr viel Freude bei der Sache. Man bringt ihnen das Fußballspielen bei und sie machen alles mit – ohne rumzunörgeln.

Metze: Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein Teamgefühl mitbekommen. Man gewinnt und verliert zusammen, man macht gemeinsam Sport. Bei uns darf auch jeder anfangen. Egal ob Profi, Fortgeschrittene oder Anfängerin. Das ist nicht leistungsbezogen.

Glagau: Es ist schön, dass der Verein hinter uns steht. Man hilft uns, ist da und gibt finanziell sein Bestmögliches. Auch die Sportanlage wird sehr gut gepflegt.

Metze: Wir wollen schon unsere besten Spielerinnen weiter fördern, das passiert aber mehr über die Kreisauswahl und den Stützpunkt. Bei uns haben zwar schon Mannschaften an Bezirkswettbewerben teilgenommen, aus Zeitgründen ist das dauerhaft aber nicht umsetzbar. Im E- und D-Juniorinnenbereich gibt es auch keine höheren Ligen.

Glagau: Für uns ist das jetzt erst einmal überraschend so viel geworden – damit wollen wir klarkommen. Unser Ziel ist es, die Anzahl der Mannschaften zu halten und auch ein Team im G-Juniorinnenbereich zu stellen. Längerfristig soll aber natürlich unsere erste Frauenmannschaft von der Jugendarbeit profitieren. Sie ist leider in die Kreisliga abgestiegen und soll wieder in die Bezirksliga aufsteigen.

Glagau: Ich habe schon das Gefühl, dass es auch in anderen Vereinen mehr geworden ist und es auch mehr Meldungen gibt. In unserer Region findet durchaus ein ansprechender Wettkampf statt, da man den Landkreis Verden und den Landkreis Osterholz zusammengelegt hat. Zwar sind das weitere Wege, aber das ist machbar. Der Niedersächsische Fußballverband kümmert sich auch um uns. Und ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass das Interesse wächst. Aus meiner Sicht wird der Frauen- und Mädchenfußball größer und besser.

Zur Person

Miriam Metze (27)

Im Zuge der Vorstandswahlen im Februar wurde Miriam Metze zur stellvertretenden Jugendleiterin der Mädchenfußballabteilung des SV Holtebüttel gewählt. Daneben ist die 27-Jährige auch als Trainerin bei den D-Juniorinnen aktiv. Zum Verein gehört sie schon seit 2001, zwischenzeitlich fungierte sie auch als Jugendleiterin.

Zur Sache

Carsten Glagau (36)

Der Etelser ist vor knapp einem Jahr in den Verein gekommen. Beim SV Holtebüttel trainiert Carsten Glagau zurzeit die E1-Juniorinnen.