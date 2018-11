Fabian Balke steht gegen Hastedt wieder im Kader der SG Achim/Baden. (Björn Hake)

Oberliga Nordsee Männer: Seit dem Sommer 2016 ist die SG Achim/Baden fünfmal auf die SG HC Bremen/Hastedt getroffen. Viermal standen sich die beiden Teams in der Liga gegenüber, einmal im Final Four des Verbandspokal. Die Bilanz könnte für die Achimer kaum schlechter ausfallen: Nur eine Partie entschieden sie für sich, viermal gingen die Bremer als Sieger vom Feld. Der einzige Erfolg der Achimer datiert vom 18. Februar 2017. Mit 30:25 gewann die SG Achim/Baden damals in der Gymnasiumhalle. „Hastedt gehört sicherlich nicht zu unseren Lieblingsgegnern“, meint SG-Co-Trainer Thorben Schmidt. „Vor allem in Hastedt haben wir bislang immer unsere Probleme gehabt.“

Dennoch hofft Schmidt auf ein gutes Omen: „Bei unserem einzigen Sieg gegen Hastedt war Marten Franke nicht mit dabei.“ Und der Spielertrainer des HC wird auch dieses Mal nicht auf dem Feld stehen. Der flinke Rückraumspieler fällt weiterhin wegen eines Achillessehnenrisses aus. „Marten hat uns in der Vergangenheit oft große Probleme gemacht.“ Dass Franke für die Bremer nur schwer zu ersetzen ist, zeigt der aktuelle Tabellenstand des Teams. Die Hansestädter befinden sich als Zwölfter im Tabellenkeller.

Thorben Schmidt warnt dennoch vor dem Gegner. In den Reihen der Hastedter stehen laut des Co-Trainers genügend gut ausgebildete Handballer. „Technisch sind das gute Leute, die zu einem großen Teil auch in der Jugend-Bundesliga gespielt haben. Und sie sind schnell. Daher dürfen wir uns im Angriff keine Fehler leisten“, sagt Schmidt. Für die Sieben von SG-Chefcoach Tobias Naumann geht es zudem darum, den eigenen Negativlauf zu bremsen. Zuletzt verlor die SG dreimal in Serie, zeigte gegen den TV Cloppenburg aber eine aufsteigende Form. Zudem kehren gegen Hastedt mit Marvin Pfeiffer und Fabian Balke zwei wichtige Spieler zurück.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Hastedt