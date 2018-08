Spielt er oder spielt er nicht? Zumindest steht Frithjof Rathjen wieder zur Verfügung. (Björn Hake)

Achim. Der TB Uphusen ist bestens in die Saison 2018/2019 der Fußball-Oberliga Niedersachsen gestartet. Sieben Punkte aus drei Spielen spiegeln das wider. Der Start ist die eine Sache, nur der Anfang des Weges. Doch wie wird der weitere Weg nun aussehen? Wohin führt die Reise der Arenkampkicker?

Wohin die Reise am Sonntag führt, steht fest. Der TBU wird beim SC Spelle-Venhaus gastieren (Anpfiff um 15 Uhr), dem Tabellendritten der Vorsaison. Doch im Gegensatz zu den Uphusern ist der SC alles andere als gut aus den Startlöchern gekommen. Null Punkte, ein Torverhältnis von 3:8 und der damit verbundene letzte Platz im Klassement stehen bisher zu Buche. Sascha Wald, Torschützenkönig der abgelaufenen Spielzeit, ist bis dato noch ohne Treffer. Er war einer der Faktoren, warum die Auftaktpartie von Spelle beim FC Eintracht Northeim in den Sand gesetzt wurde: Wald vergab einen Elfmeter und hatte wenig später Pech mit einem Lattentreffer.

Bei dieser Partie war auch Fabrizio Muzzicato zugegen. Der Coach des TB Uphusen sah aber kein klassisches Schlusslicht in dieser Begegnung. Walds Szenen seien lediglich das Sinnbild für das derzeitige Speller Problem. „Ihnen fehlte nur das nötige Spielglück, eigentlich mussten sie zur Pause schon 2:0, oder 3:0 führen“, erinnert sich Muzzicato. Er hält große Stücke auf den kommenden Gegner. „Von der Spielanlage und von den Bewegungen her sieht man einfach, dass Spelle eine hohe Qualität besitzt.“ Der TBU-Trainer glaubt nicht, dass die Ausgangssituation ein Faktor sein wird: „Es ist egal, dass wir schon sieben und die noch null Punkte haben. Erst im Laufe des Spiels, je nach Verlauf, kann das dann eine Rolle spielen.“

Doch in erster Linie kreisen Muzzicatos Gedanken um seine Mannschaft. Und die stellt ihn derzeit vor Probleme luxuriöser Art. Beim überzeugenden 3:1 gegen Cloppenburg hatte Muzzicato auf Dennis Janssen, Thomas Celik, Kein Artmann und Frithjof Rathjenteils komplett verzichten müssen. Nun melden sich Artmann und Rathjen einsatzbereit zurück. Doch was macht der Coach: Stellt er die siegreiche Mannschaft wieder um, oder setzt er die beiden Akteure erst einmal auf die Bank? „Ob ich nach so einem Sieg umstellen muss?“ – Muzzicato befindet sich noch im Zwiespalt. Eigentlich legt der Trainer sehr viel Wert auf die Trainingseindrücke, doch die sind bei Rathjen kaum vorhanden. „Aber es ist halt Frithjof“, merkt Muzzicato an. Und er weiß, was er an dem Defensivakteur hat. „Vor dem Spiel gegen Braunschweig verletzte sich Dennis Janssen. Eigentlich war Frithjof gar nicht im Kader, dann rufen wir ihn den Abend vorher an und er macht so ein starkes Spiel“, schildert Muzzicato seine Verzweiflung.

Wer müsste für Rathjen weichen? Das wäre wohl der 20-jährige Eugen Uschpol, der bis auf ein paar Kleinigkeiten gegen Cloppenburg überzeugt hat. „Einem so jungen Spieler würde ich gerne weiterhin die Chance geben, er darf ja auch Fehler machen.“ Doch Muzzicato gefällt das Siegen, und mit einem Frithjof Rathjen hätte er einen größeren Stabilisator in der Defensive.

Am Sonnabendmorgen nach dem Abschlusstraining will der Coach die Entscheidungen treffen. Dann wird er auch das System festlegen, dass er zuletzt wieder aufgrund der personellen Lage von 3-2-4-1 auf das altbewährte 4-1-4-1 umstellte. Einen Tag später wird sich dann zeigen, wo zumindest vorerst die weitere Reise in der Tabelle hinführen wird. Gänzlich zu wissen, was in dieser Spielzeit für die Arenkampkicker möglich ist, wird laut Muzzicato aber noch ein wenig dauern: „Erst nach acht bis zehn Spieltagen werden wir sehen, ob wir uns oben halten können.“