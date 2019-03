Die männliche A-Jugend der HSG Verden-Aller muss nach einem 24:27 (13:12) im Nachholspiel der Handball-Landesliga bei der HG Winsen noch einmal um den direkten Verbleib in der Klasse zittern. Trotz der Niederlage beim Achten des Klassements hat die Sieben von Trainer Juri Wolkow in der Tabelle Rang vier behauptet – mit einem Zähler Rückstand hat nun aber auch der ATSV Habenhausen wieder eine Chance auf das Direkt-Ticket zur kommenden Saison. Gewinnen die Bremer am kommenden Wochenende ihre finale Partie beim TSV Wietzendorf und die HSG Verden-Aller verliert ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer SVGO Bremen, dann würden beide Teams die Plätze tauschen und die Verdener müssten in die Relegation.

Ohne die Haupttorschützen Lennat Fettin, Jannik Rosilius und Tim Intemann war die HSG Verden-Aller am Dienstag eine Halbzeit lang auf Kurs. 40 Sekunden vor der Pause sorgte Leon Fischer für eine knappe Halbzeitführung der Gäste. Abschnitt zwei lief dann gegen die Wolkow-Schützlinge. Tim Ersasmie brachte die Gäste beim 14:13 (33.) noch einmal in Führung, dann wendete sich das Blatt. Bis auf acht Tore zog die HG Winsen im weiteren Verlauf davon – 27:19 (56.).