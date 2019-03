Tanzt in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga: die A-Formation der TSG Ars Nova. (Sheila May PHOTOGRAPHY)

Imke Teuchert: Ich glaube nicht, dass man das einfach so sagen kann.

Die Musik und die Choreografie sind zwar dieselben geblieben und wir haben sie nur weiterentwickelt, aber in der Mannschaft hat es einen Umbruch gegeben. Das hatte sich abgezeichnet, dass sich einige Tänzer verabschieden würden. Das hatte aber nichts mit dem Weggang der ehemaligen Trainer zu tun. Somit hätte ein Lars Tielitz von Totth etwa dieselben Probleme gehabt. Die neuen Tänzer hatten dann zum Teil überhaupt keine Turniererfahrung. Eigentlich hätten sie noch Entwicklungszeit bekommen müssen. Das hat man insbesondere bei den Schwierigkeiten gesehen. Eine Frau wird achtmal auf dem Fuß gedreht, das macht man nicht mal eben so. Zudem waren wir auch vom Verletzungspech verfolgt und konnten dadurch an zwei Turnieren nur mit sieben Paaren teilnehmen. Und die Leistungsdichte in der 2. Bundesliga war in dieser Saison eine noch größere. Es gibt also viele Gründe dafür.

Die stimmt, das kann ich so unterschreiben. Sportlich war es sehr schwierig, aber den Zusammenhalt haben wir sehr gut hinbekommen. Wir sind auch dreimal weit zu Turnieren gereist, das schweißt zusammen.

Zum einen lag das an den Verletzungen, zum anderen spielt wie in jeder anderen Sportart der Kopf eine große Rolle. Manche Tänzer haben lediglich die Tanzschule besucht, haben dann ein paar Monate mit uns trainiert und sind dann vor 700 bis 800 Zuschauern aufgetreten. Das ist dann was ganz anderes als im Training. In Weinheim, als wir mit sieben Paaren den siebten Platz gemacht haben, da hat es funktioniert, das war unser Lichtblick. Da ist der Funke übergesprungen, da waren wir ein Organismus. Im Tanzen sagt man so schön, es müsse mit Druck nach vorne getanzt werden. Jeder Tänzer hat seine eigene Energie, die muss zu einer kanalisiert werden. Genau da wollen wir hin.

Ja, ich bleibe Trainerin. Das war auch der Wunsch der Mannschaft. Ich bin zufrieden mit mir. Bisher hatte ich einige alte Konzepte übernommen, jetzt will ich selber mehr Neues einbringen. Wir haben eine gute Basis in der Trainingsarbeit und müssen uns nun weiterentwickeln, auch ich. Ich habe bereits einige Ansätze im mentalen Bereich.

Es wird beides neu. Und es wird wieder so sein, dass wir nichts von anderen übernehmen, sondern selbst kreativ werden. Ich würde es begrüßen, wenn das für alle verpflichtend werden würde. Denn andere kaufen sich einfach die teuren, bewährten und erfolgreichen Choreografien und Musik. Wir machen alles selbst.

Nur geringfügig. Ich habe bereits viele Zusagen, einige müssen aber erst mal verschnaufen, für andere stehen nun Einzelturniere an. Definitive Abgänge gibt es nicht und mit einigen neuen Tänzern sind wir im Gespräch.

Die grasen viel ab – und Erfolg zieht. Aber es gibt auch jene, die nicht Teil eines großen Systems sein wollen, die es familiärer haben wollen. Manche probieren sich auch nur mal bei den Großen aus. Bei uns im Leistungsmittelfeld geht viel über Kontakte. Aber auf lange Sicht wird es natürlich immer schwieriger.

Es gab immer mal wieder Überlegungen und Gespräche, darüber hinaus ist es aber nie gekommen. Ein Problem ist die jeweilige Vereinsidentität, wie soll man das Kind nennen? Doch mit den übermächtigen Gegnern vor der Haustür wäre ein gemeinsamer Weg sinnvoll. Ich würde daher eine Fusion grundsätzlich begrüßen.

Zur Person

Imke Teuchert

war in der vorherigen Saison noch Mannschaftskapitänin der TSG Ars Nova, übernahm aber nach dem Abgang des Trainer-Ehepaares Caro von Totth und Lars Tielitz von Totth die Verantwortung als Trainerin für die A-Formation in der 2. Bundesliga.