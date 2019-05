Florian Schacht und die SG Achim/Baden II verpassten vor heimischer Kulisse einen Sieg. (Björn Hake)

Zumindest einen knappen Sieg hatte sich Florian Schacht mit der SG Achim/Baden II für das Hinspiel in der Abstiegsrelegation der Verbandsliga gewünscht. Geworden ist es für die Handballer aus der Weserstadt gegen die SV Altencelle trotz einer 14:12-Führung zur Halbzeit aber eine Niederlage. 28:25 lautete das Resultat in der Lahofhalle am Ende für die Gäste aus der Verbandsliga Niedersachsen. Mit welcher Truppe der Trainer der SG Achim/Baden II den Rückstand am kommenden Sonntag, 26. Mai, ab 17 Uhr beim Kontrahenten aus der Fachwerkstatt am Rande der Lüneburger Heide wettmachen will, steht noch ein wenig in den Sternen. „Vielleicht schaffen es einige Spieler rechtzeitig von der Abschlussfahrt auf Mallorca zum Spiel, eine schlagkräftige Truppe werden wir aber auf jeden Fall auf die Beine bekommen“, sagte Florian Schacht. Mit Tim Borm und Benjamin Janssens aus der dritten Mannschaft hatte sich Schacht bereits für das Hinspiel reichlich Erfahrung ins Team geholt. Damit habe er die Abwehr stärken wollen, erläuterte der Coach.

Im ersten Abschnitt sah es zunächst so aus, als sollte der Wunsch von Schacht nach einem Sieg in Erfüllung gehen. 14 Minuten waren gespielt, da führten die Gastgeber erstmals mit drei Treffern. Marico Dumke hieß der Torschütze zum 8:5. Fortan war es bis zum 12:12 (26.) die von Schacht erwartete enge Partie. Tim Borm und Arne Zschorlich sorgten danach für die Halbzeitführung des Tabellenzwölften der Verbandsliga Nordsee. Dies war nach Wiederanpfiff allerdings schnell Geschichte. In zweifacher Überzahl – Max Schirmacher und Tim Borm saßen auf Achimer Seite nahezu zeitgleich Zeitstrafen ab – glichen die Gäste zum 14:14 (32.) aus. Das Drei-Tore-Polster warfen sich der SV Altencelle um seine Haupttorschützen Justin Behr (7/2 Tore) und Maximilian Ahrenbeck (6) in den letzten acht Minuten der Begegnung heraus. Zuvor hatte Arne Zschorlich noch einmal auf 23:24 verkürzt (52.).

„An der Abwehr hat es nicht gelegen. Unter dem Strich haben wir uns im zweiten Durchgang zu unclever angestellt“, resümierte Florian Schacht. Ob der Sieger der Relegation am Ende überhaupt in der Verbandsliga bleibt, hängt davon ab, ob die Oberligameister OHV Aurich (Nordsee) und TuS Vinnhorst (Niedersachsen) den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. Beide Teams haben diesen in der ersten Runde verpasst, erhalten aber gemeinsam mit dem Stralsunder HV eine weitere Chance. Zwei Teams aus der Dreiergruppe steigen in die 3. Liga auf.

Weitere Informationen

Abstiegsrelegation Verbandsliga Männer

SG Achim/Baden II - SV Altencelle 25:28 (14:12)

SG Achim/Baden II: Dybol, Obermeyer - Zschorlich (7/1), Stoick (5), Dumke (5/1), Borm (2), Janssens (2), Wendel (1), Jacobsen (1), Schirmacher (1), Meier (1), Schlebusch, Zilz, Schwittek

Siebenmeter: SG Achim/Baden II 2/1, SV Altencelle 5/4

Zeitstrafen: SG Achim/Baden II 3, SV Altencelle 4

Rückspiel: SV Altencelle - SG Achim/Baden II (Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr) PRÜ