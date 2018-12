Gute Laune: Der TV Oyten und Trainer Axel Sammrey beenden das Jahr 2018 nach 13 ungeschlagenen Spielen in Folge mit einem Lächeln. (Björn Hake)

Oyten. Alle Wünsche von Axel Sammrey sind in Erfüllung gegangen. Auf dem Rasen – und nicht auf dem Kunstrasen – spielen, gegen den TuS Bothel siegen und damit zum 13. Mal in Folge ungeschlagen bleiben: alles funktionierte. Der Mann, dem er am Sonntag vieles zu verdanken hatte, hieß Daniel Aritim. Ihm schenkte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TV Oyten das Vertrauen, die fehlende Tormaschine Pascal Döpke zu ersetzen – er sollte nicht enttäuscht werden. Beim 2:0 (1:0) erzielte Oytens Stürmer beide Treffer.

Das gute Gefühl von Sammrey, welches für Aritim sprach, führte den Coach nicht auf die falsche Spur. Die Tore Aritims waren ein Lohn für seine Aktivität, mit der er auf dem seifigen Rasen auffiel. Gut und gerne hätte er noch mehr als zwei Tore erzielen können. Mal scheiterte er aber an Bothels Keeper Sascha Denell, mal zeigte sich Aritim zu uneigennützig. Es war aber auch nicht weiter tragisch, weil Oyten defensiv eine nahezu tadellose Vorstellung ablieferte. „In der zweiten Halbzeit gab es eine Standardsituation, wo unser Torwart Christian Rathjen eingreifen musste“, sagte Sammrey.

Denell, Rathjens Gegenüber, verlebte dagegen keinen ruhigen Nachmittag. Nach zwei Aritim-Flachschüssen musste auch er hinter sich greifen. Beim 1:0 überwand ihn Oytens Stürmer per Vollspann, nachdem er von Henrik Müller bedient worden war (38.). Dem zweiten Tor ging eine Kombination zwischen Aritim und Anton Strodthoff voraus. Mit der Innenseite besorgte Aritim das 2:0 (80.) – gleichzeitig das Tor zum Endstand. Dem TuS-Keeper sei dabei nichts vorzuwerfen. „Er war der beste Mann bei Bothel“, meinte Sammrey, für den sein Team die Aufgabe gegen den Abstiegskandidaten zu seiner vollen Zufriedenheit erfüllte: „Wir können sicherlich besser spielen und haben auch Fehler gemacht. Es waren aber auch schwierige Bedingungen und unser Ziel, zu gewinnen, haben wir erreicht. Deshalb möchte ich nicht viel rummeckern.“ Der 2:0-Sieg ohne die beiden fehlenden Aushängeschilder Döpke und Marius Winkelmann dient als weiterer Beleg für die positive Entwicklung, die der TVO genommen hat. „Es zeigt, dass wir eine gewisse Konstanz haben. Die Jungs haben die richtige Einstellung und machen das gut“, lobte Sammrey. Natürlich stach Aritim heraus. Sammrey freute es, dass der Offensivspieler Verantwortung übernahm. Genauso nahm er es positiv auf, dass der TV Oyten auf Tabellenplatz fünf gesprungen ist.