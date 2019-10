Lennart Schröder (rechts) gehört zur Rieder Stürmerriege, die gegen Achim komplett ausfällt. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: In der Vorbereitung hat sich Dennis Weigel am Knie verletzt, zuletzt zog sich Lennart Schröder einen Außenbandriss zu und nun erwischte es auch Marvin Just. Ihn zwingt ein Syndesmosebandriss zum Zuschauen – damit steht der MTV Riede ohne Stürmer da. Eine schwierige Situation, wie MTV-Coach Marc Wurthmann bekräftigt. „Dadurch wird es in der Offensive natürlich sehr eng bei uns, wir werden jemand umfunktionieren müssen. Marvin und Lennart besitzen natürlich auch eine besondere Qualität.“ Der TSV Achim, Riedes nächster Gegner, geht dennoch nicht von einer einfachen Aufgabe aus. „Das macht sie unberechenbarer und erleichtert die Sache in der Regel nicht“, sagt TSV-Coach Sven Zavelberg.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Achim