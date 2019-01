Verpasste die Siegerrunde des Großen Preises: der Varster Harm Lahde, hier auf Oak Grove´s Vogelfrei. (Björn Hake)

Verden. Fieser Nieselregen bei mageren sechs Grad Außentemperatur und leichtem Wind. Als überaus ungemütlich ist das Wetter am Sonntag zu beschreiben gewesen. Perfekt, um daheim auf dem Sofa zu bleiben. Oder, um dem sportlichen Treiben bei der Verdinale in der Verdener Niedersachsenhalle beizuwohnen. Neben der gemütlicheren Atmosphäre lautete das Plus: spannende Wettbewerbe. Allen voran galt das einmal mehr für das sportliche Highlight der 44. Auflage des Reitturniers, das Finale der Großen Tour. Denn das Ringen um die goldene Schleife war ein enges. Am Ende war klar: Yes, he can –Barack Obama lässt grüßen. Der Titel ging in diesem Jahr an den Niederländer Niels Kersten, der mit seinem Pferd Can win den Sieg davontrug.

Direkt bei der Landung nach dem letzten Hindernis schnellte die Siegerfaust von Niels Kersten hervor. Er wusste, wie gut sein gerade eben beendeter Ritt war. Doch noch konnte er sich des Triumphes nicht sicher sein, noch folgten fünf weitere Reiter in der Siegerunde. Doch die Vorzeichen standen gut, einer der Top-Favoriten war bereits vor Kersten durch den Parcours gegangen und hatte Federn gelassen. Das war der amtierende Landesmeister Steffen Engfer vom RFSP Sieversen auf Dapardie. Das Gespann hatte sich einen Abwurf geleistet. Gleiches unterlief auch einem weiteren Hochgehandelten: Hans-Thorben Rüder (Fehmarnscher Ringreiterverein) auf Singu. Die beiden waren mit vier Strafpunkten gerade noch als Neunter des ersten Umlaufes in das Finale um den Großen Preis, in dem sie fehlerfrei blieben, eingezogen. Doch Kersten nahm Engfer als auch Rüder mit seiner Null aus dem Rennen.

Kritik am Reitboden

Die Spannung blieb dennoch. Denn von den noch ausstehenden fünf Reitern sollten drei weitere ohne Abwurf bleiben. Das waren Zoe Osterhoff (ZRFV Albachten), Hendrik Sosath (Stedinger RuFV Sturmvogel Berne) und Christopher Kläsener (ZRFV Dorsten). Doch sie alle erreichten die Zeit von Kersten und Can win (33,00 Sekunden) nicht mehr. Damit verpasste Kläsener nur ganz knapp seine Titelverteidigung, denn er war der Sieger von 2018. 2019 musste er sich mit der silbernen Schleife begnügen. Ihm folgten Sosath und Osterhoff.

Die regionalen Reiter hingegen wurden in der Siegerrunde vermisst. Die besten Chancen hatten Alexa Stais und Harm Lahde, doch beide waren am Ende zum Zuschauen verdammt. Stais leistete sich nur einen Abwurf und wurde immerhin am Ende mit Kia V noch auf Rang 13 geführt. Harm Lahde und sein Top-Pferd Oak Grove's Celebrity liefen hingegen nur als 29. ein. Bei der dreifachen Kombination leistete sich das Gespann den ersten von drei Fehlern. „Bis dahin lief es sehr gut, aber bei der dreifachen war es sehr eng. Gefühlt war das nicht mein Fehler, ich hab Celebrity noch versucht wegzuhalten. Nach dem zweiten Fehler war dann die Konzentration weg“, schilderte der Varster, der damit entsprechend nicht zufrieden war.

Das galt aber nicht für sein gesamtes Wochenende, an dem er insgesamt dreimal Zweiter geworden ist. „Sportlich war das ein sehr gutes Wochenende, auch wenn mich immer wieder wer geärgert hat“, bilanzierte Lahde schmunzelnd. Sportlich sehr gut, das bedeutete aber nicht, dass alles sehr gut an dem Wochenende war. Am Freitag, dem ersten Tag für die Springreiter, sei der Boden zu tief gewesen. „Aber die Veranstalter haben sich sehr viel Mühe gegeben und am zweiten Tag war der Boden schon viel besser.“

Spätestens von da an wurde hochklassiger Sport betrieben. Dafür sind traditionell vermehrt die Springreiter zuständig, die die größte Schar bei der Verdinale stellen. Aber auch die Dressurreiter überzeugten auf hohem Niveau. Zwei Prüfungen der Kategorie S*** bot die Verdinale, beide wurden am Sonnabend ausgetragen. Den Beginn machte der Kurz Grand Prix. Mit dabei waren auch Svenja Peper-Oestmann (RV Harsefeld) und Disneyworld. Das Gespann weiß nur zu gut, wie man in Verden den Sieg davonträgt, können sie doch auf einige in Verden gewonnene goldene Schleifen verweisen, auch auf die im Vorjahr beim Kurz Grand Prix. 2019 schnappte sich das Duo Peper-Oestmann/Disneyworld erneut zwei Schleifen, diesmal war es die silberne im Kurz Grand Prix und die bronzene bei der Kür. In beiden Prüfungen führte kein Weg an Andre Hecker (RG Schillerslage) und Hemingway vorbei.