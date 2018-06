Uphusen. Das ist sie nun also gewesen: die Saison 2016/2017 in der Fußball-Oberliga Niedersachsen. Und am Uphuser Arenkamp wird sie wohl noch längere Zeit Gesprächsstoff sein. Schließlich hat der TB Uphusen den erhofften Klassenerhalt auf den letzten Drücker perfekt gemacht, als Ali Achour in der 89. Minute gegen den SV BW Bornreihe das entscheidende 3:2 schoss (wir berichteten). Was aber auch in Erinnerung bleibt: Die Uphuser spielten eine ziemlich zähe Saison. Oftmals hatte das Team von Benedetto Muzzicato zwar Pech, häufig zeigte das Team aber auch, warum es bis zum Schluss um den Ligaverbleib zittern musste.

Dass es aber doch noch gereicht hat, um auch in der Saison 2017/2018 in der Oberliga spielen zu dürfen, machte die Verantwortlichen des TBU naturgemäß glücklich. Bereits vor dem Endspiel gegen das Team aus dem Teufelsmoor hatte Benedetto Muzzicato gesagt, dass ein Abstieg aus der Oberliga für den Verein aus dem Achimer Westen traurig wäre. Zu viel Arbeit sei in den vergangenen Jahren investiert worden. Wie groß die Erleichterung schlussendlich war, als der Klassenerhalt nach dem Herzschlagfinale perfekt war, zeigte sich im Gesicht von Thomas Krüger. Dem Manager des TBU standen nach dem Abpfiff die Freudentränen in den Augen. Er musste erst einmal kräftig durchatmen, um das Geschehen vom Sonntagnachmittag richtig einzuordnen.

Erleichterung bei den Verantwortlichen

Die Schlussphase habe ihn schon ziemlich mitgenommen, sagte Thomas Krüger: „Schließlich arbeitest du das ganze Jahr hart für den Erfolg.“ Als die Bornreiher zum zweiten Mal getroffen hatten, die Uphuser 2:0-Führung zunichte war und sie den Abstieg mehr denn je befürchten mussten, habe in seinen Gedanken eine völlige Leere geherrscht. „Die Hoffnung, dass wir das Spiel doch noch gewinnen, war natürlich da. Genauso denkt man aber auch, dass wir die Deppen der Nation sind, wenn man ein 2:0 verspielt und dann doch noch absteigt“, meinte Krüger. Doch es kam alles anders: Wilschrey bediente Achour. Der traf zum 3:2 und bewahrte seinen Klub vor dem Gang in die Landesliga. Krüger: „Jetzt haben wir endlich Gewissheit, für welche Liga wir planen können.“

Nach derzeitigem Stand können die Uphuser vor allem mit einem Großteil des jetzigen Kaders planen. Benedetto Muzzicato sagte nach dem Spiel, dass durch den Klassenerhalt auch der Verbleib von Tobias Esche und Yannis Becker wahrscheinlicher geworden sei. Definitiv bleibt Kapitän Stefan Denker dem Klub vom Arenkamp erhalten. Obwohl der TBU mit einem nominell stärkeren Kader als im Vorjahr in die Saison gegangen ist, steckte er von Beginn an im Keller fest. Für Denker hatte das aber auch seine Gründe. „Wir hatten zu Anfang der Saison wieder viele neue Spieler bekommen. Untereinander kannte man sich ja kaum“, sagte der Mannschaftsführer. „Die Zeit des Kennenlernens hat lange gedauert.“

Fast sogar zu lange. Viele Experten hatten die Muzzicato-Elf längst abgeschrieben und als sicheren Absteiger angesehen. Doch im Laufe der Rückrunde sei die Mannschaft, die im Winter erneut stark verändert wurde, immer näher zusammengerückt, sagte Denker. Der Glaube an den Klassenerhalt sei immer da gewesen. Die Folge: Von den letzten zehn Saisonspielen wurden nur zwei verloren. „In den vergangenen drei Wochen hat man immer häufiger dieses Szenario im letzten Spiel gegen Bornreihe im Kopf gehabt“, meinte Denker. „Unsere Spiele waren sicher nicht immer schön. Aber man hat im Endspurt einen Prozess gesehen. Was unsere Trainer von uns sehen wollten, haben wir umgesetzt“, meinte der Kapitän. „Und jetzt geht‘s in der nächsten Saison in der Oberliga weiter.“

Von einem Prozess sprach auch Benedetto Muzzicato. Dieser habe sein Team in den vergangenen Wochen stabiler gemacht. „Allerdings bleibt ein kleiner Makel“, sagte der Trainer. Damit deutet er auf die Tatsache hin, dass der TB Uphusen zum zweiten Mal in Folge den sportlichen Klassenerhalt verpasst hat. Anfang Mai gab der VfL Osnabrück bekannt, dass er seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldet. In der Vorsaison war es der Rückzug des TuS Lingen, der den TBU in der Liga hielt.

Trotz dieser glücklichen Konstellation lässt man sich am Arenkamp die Freude nicht verderben. „In den letzten zehn Spielen gab es nur zwei Niederlagen. Damit haben wir gezeigt, dass wir doch konkurrenzfähig in der Liga sind. Auch wenn es jetzt Leute gibt, die sagen ,ohne Osnabrück wärt ihr abgestiegen‘, hat es jeder Einzelne beim TBU verdient, feiern zu dürfen“, teilte der Klub auf seiner Facebookseite mit. Nun stehe die Analyse der Saison an, um in der neuen Serie stärker aufzutreten.