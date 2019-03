Landesliga Frauen: Durch das Unentschieden bei der HSG Bützfleth/Drochtersen (29:29) ist für den TV Oyten III der Relegationsplatz weiterhin in Sichtweite. Diesen nimmt aktuell mit 11:25 Zählern die HSG Phoenix ein. Oytens Drittvertretung hat als Ligaschlusslicht zwar immer noch vier Punkte weniger auf der Habenseite als die Kreisdiepholzerinnen auf Rang zehn, allerdings haben die Blau-Roten drei Spiele weniger absolviert und der direkte Vergleich aus in der Rückrunde steht ebenfalls noch aus.

Dem TV Oyten III bieten sich also noch ausreichend Möglichkeiten, um den Rückstand aufzuholen. Wie Merle Blumenthal erläutert, habe man in der aktuellen Partie gegen den TuS Komet Arsten keinen Sieg eingeplant auf dem Weg zum Klassenerhalt. „Gegen den Dritten der Tabelle sind die Zähler nicht Pflicht, schön wären sie trotzdem“, betont die Interimstrainerin. Beim 24:28 in Arsten habe man den Favoriten lange geärgert, erinnert sich Merle Blumenthal an das Hinspiel. Personelle Probleme gibt es keine beim TV Oyten III. Nur der Einsatz von Helena Marks, die sich mit Knieprobleme plagt, ist noch mit einem Fragezeichen versehen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten