Sven Zavelberg (links) führte den TSV Achim in der vergangenen Saison von der Kreisliga in die Bezirksliga. Dort spielen die Achimer bislang eine gute Rolle. (Björn Hake)

Der TSV Achim hat den Vertrag mit Trainer Sven Zavelberg vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Rüdiger Hilbers, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten, freut sich über die schnelle und unkomplizierte Übereinkunft mit dem Übungsleiter: „Es war unser ausdrücklicher Wunsch, den eingeschlagenen Weg mit Sven weiterzugehen. Er macht bei uns einen tollen Job, ist unheimlich engagiert und bringt sich super ein. Es läuft einfach gut. Von daher war es für uns keine Frage, mit ihm zu verlängern, zumal auch die Mannschaft mit ihm total zufrieden ist."

Nach dem Titelgewinn in der Kreisliga im Vorjahr steht der Aufsteiger nach einer ordentlichen Hinrunde auf einem Nichtabstiegsplatz und hat das Saisonziel weiter fest im Blick. Hilbers macht deutlich, dass die Vertragsverlängerung ligaunabhängig ist und der Verein selbst bei einem Abstieg weiter mit Zavelberg arbeiten will: „Wir sind überzeugt, dass die Weichen für die Zukunft gestellt sind. Sven integriert immer wieder junge Spieler in die Mannschaft. Das soll auch zukünftig der Fall sein. Wir wollen unseren Talenten aus der Jugendspielgemeinschaft einen Weg aufzeigen. Dafür ist Sven der richtige Mann."