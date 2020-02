Ole Sagajewski gehört beim TV Baden zu den absoluten Topspielern. Am Sonnabend spielt er aber zum vorerst letzten Mal für den Volleyball-Zweitligisten. (Björn Hake)

Die Angriffsachse mit Ole Sagajewski und Ole Seuberlich gehört zu den stärksten Waffen des TV Baden. Der Außenangreifer und der Diagonalspieler haben den Volleyballern in der 2. Bundesliga Nord so manchen Sieg beschert. Nicht umsonst sind Sagajewski und Seuberlich stets Kandidaten, wenn nach einem Zweitligaspiel die wertvollsten Akteure eines Matches ernannt werden. Doch diese Achse wird nun bald gesprengt: Ole Sagajewski wird am Sonnabend, wenn der TV Baden den Kieler TV in der Lahofhalle empfängt (siehe unten stehenden Bericht), zum vorerst letzten Mal für den TVB auf dem Feld stehen. Der Student beginnt am 1. März in Genf ein Auslandssemester (wir berichteten). Im Laufe der kommenden Woche macht sich Sagajewski auf den Weg in die Schweiz.

Traurig ist er nicht, dass er geht. Wobei er seine Mannschaft in seinem Studienort auf Zeit wohl doch vermissen wird. „Das beruht aber hoffentlich auf Gegenseitigkeit“, sagt Sagajewski schmunzelnd. Traurig ist er deshalb nicht, weil Ole Sagajewski schon seit langer Zeit weiß, dass er mit dem TV Baden nicht die komplette Saison absolvieren wird. Bereits vor Beginn der Vorbereitung hatte TVB-Manager Peter-Michael Sagajewski im Gespräch mit unserer Zeitung verraten, dass der Leistungsträger Ende Februar seine Tasche packt, um in der Schweiz sein Studium für einige Monate fortzusetzen.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Ole Sagajewski in der kommenden Woche mit einem guten Gefühl ins Ausland geht – den sportlichen. Die Lage könnte beim TV Baden kaum besser sein. Viel fehlt nicht mehr und die Schwarz-Weißen erreichen auch in ihrem zweiten Jahr in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt. Ole Sagajewski ist zwar einer der wichtigsten Bausteine im Team von Trainer Werner Kernebeck, „doch wenn ich weg bin, wird die Welt auch nicht untergehen“, sagt der Leistungsträger. „Die Jungs können das Ziel genauso ohne mich erreichen. Zudem haben wir ja schon ein ordentliches Polster.“ Aktuell beträgt der Vorsprung des TVB, der auf dem sechsten Rang steht, satte 13 Punkte auf den ersten Abstiegsrang – und allzu viele Spiele haben die Zweitligisten nicht mehr.

Mit ihren 28 Punkten stehen Sagajewski und seine Teamkollegen zwar sehr gut da, aber perfekt ist der Klassenerhalt noch nicht. „Klar, ein Pünktchen sollte im Idealfall schon noch her. Aber beim Blick auf die Tabelle müsste schon ein echtes Unwetter her“, sagt Sagajewski. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Mannschaften hinter seiner allesamt damit beginnen, sehr viele Punkte einzusammeln: „Zumal diese Gegner ja auch noch gegeneinander antreten und auch noch gegen die Top-Teams spielen müssen. Für uns sieht es gut aus.“

In der Premieren-Saison in Liga zwei machte der TV Baden den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag perfekt. Dass dies in diesem Jahr wesentlich früher glücken kann, liege auch an der größeren Erfahrung, auf die man zurückgreifen könne, findet Ole Sagajewski. „Zudem haben wir in dieser Saison unsere Hausaufgaben gemacht. Gerade die Teams, die in der Tabelle unter uns stehen, haben wir oft im Griff gehabt. Wir haben in dieser Saison viel Sicherheit getankt.“

Sollte es mit dem Klassenerhalt dann doch noch einmal eng werden, könnte Ole Sagajewski ein eher ungewolltes Comeback geben. „Sollten wir Sonnabend gegen Kiel nicht punkten, könnten wir uns zusammensetzen und überlegen, ob und in welchen Spielen es Sinn macht, dass Ole aus der Schweiz anreist“, verrät Werner Kernebeck. Doch die Badener haben es selbst in der Hand, solch ein Szenario zu verhindern – und zwar mit einem Heimsieg gegen den Kieler TV. Für Ole Sagajewski wäre das der perfekte Abschied, bis er im Sommer nach Baden zurückkehrt.

Zur Sache

Baden will Bilanz aufpolieren

2. Bundesliga Nord: Die Bilanz gegen den Kieler TV ist für den TV Baden nicht gerade rosig. Man könnte auch sagen, dass sie miserabel ist. In ihrer Zweitliga-Historie sind die Badener nun dreimal auf die Adler aus der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins getroffen. Ein Satzgewinn blieb dem TVB bisher gegen den KTV verwehrt: Zweimal unterlagen sie mit 0:3 im hohen Norden, einmal kassierten sie dieses Resultat in der heimischen Lahofhalle.

Jetzt kommen die Kieler wieder an die Weser. Und die Truppe um TVB-Trainer Werner Kernebeck verfolgt ein großes Ziel: Die Bilanz gegen den KTV soll unbedingt aufpoliert werden. Kernebeck geht die Begegnung mit viel Respekt vor dem Kontrahenten an – und das nicht nur aufgrund der ausbaufähigen Bilanz. „Kiel hat einen großen und ausgeglichenen Kader. Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Badens Trainer über den kommenden Gegner. „Ein wenig ist die Mannschaft aber auch mit meiner zu vergleichen. Kiel hat ebenfalls einen sehr guten Teamgeist. Das sind auch alles Freunde. Jeder kämpft für den anderen.“

Ein Faktor, damit es gegen die Kieler diesmal besser läuft, könnten laut Werner Kernebeck die eigenen Fans sein. Das Publikum im Lahof könne stets eine wichtige Rolle einnehmen, um die wichtigen Punkte zu machen. „Allerdings liegt es auch an uns, dass wir die Menschen mit einem starken Auftritt mitnehmen“, findet Werner Kernebeck.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Baden