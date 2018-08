Dennis Janssen. (Hake)

Kein Zittern, kein Bangen, kein Rechnen, keine Angst, keine Unruhe, keine Angespanntheit – das alles will der TB Uphusen nicht mehr. Von alledem hat der TBU die Nase voll. Das alles herrschte in den vergangenen Spielzeiten permanent am Arenkamp. Immer war das allgegenwärtige Thema der drohende Abstieg. Damit soll nun endlich Schluss sein. Nach all den nervenaufreibenden und spannenden Spielzeiten soll nun das Gegenteil her: eine ruhige Saison. Mitschuldig für die schwierigen vergangenen Spielzeiten war auch immer die große Spieler-Fluktuation. In der vergangenen stand der Umbruch bereits im Winter an. Er war erfolgreich, rettete der TBU seine Klasse doch letztendlich souverän. Und damit sollte sich der Umbruch für die kommende Spielzeit erledigt haben. Wie der Wunsch nach einer ruhigen Saison, so wurde auch der Wunsch nach Kontinuität im Kader laut. Im Winter dachte man beim TBU, diese Kontinuität erreicht zu haben.

Falsch gedacht. Erneut stehen in diesem Sommer zehn Zugängen zehn Abgänge gegenüber. „Tja, das hatte ich auch nicht so erwartet“, gesteht Fabrizio Muzzicato. Doch der Coach hat auch eine plausible Erklärung parat: „Die Veränderungen im Winter haben die Hierarchie innerhalb der Mannschaft verändert. In der Regel kommen neue Spieler und müssen sich in das Team integrieren. Bei uns kam eine ganze Gruppe, dadurch änderte sich die gesamte Gruppendynamik. Das erklärt einige Abgänge. Aber man muss auch differenziert betrachten.“

So verabschiedeten sich wichtige Spieler wie Johannes Ibelherr, Stefan Denker oder auch der Mann der Hinrunde: Thomas Mennicke. Kerem Sahan hatte ihm in der Wintervorbereitung den Rang abgelaufen. Zudem wurde nun bekannt, welchen Weg David Airich einschlagen wird. Der Stürmer bleibt beim TBU, jedoch nicht in der Oberliga-Truppe. „David spielt bei uns in der Zweiten“, verriet Muzzicato. Die Gründe seien dafür unterschiedliche. Zum einen wolle Airich kürzertreten, zum anderen habe er dem Coach gegenüber den Wunsch geäußert, in der Innenverteidigung spielen zu wollen. Doch auf dieser Positionen sieht ihn das Trainerteam, in dem Mike Gabel für Oktay Yildirim als Co kam, nicht. „Wir warten jetzt ab, wie es läuft. Er würde uns auf jeden Fall guttun.“

Stichwort Verteidigung: Diese stellt sich im von Muzzicato favorisierten 3-2-4-1-System in der kommenden Saison komplett neu auf. Bisher bekleideten in den Tests Burak Yigit, Kerem Sahan und Dennis Janssen die Dreierkette. „Sie sind zwar alle nicht neu, aber es sind neue Aufgaben für sie.“ Zudem ist diese Aufstellung nicht in Stein gemeißelt. So fehlt in dieser Aufzählung unter anderem das aufstrebende Defensivtalent Eugen Uschpol und der verdiente Frithjof Rathjen, der zuletzt im Urlaub weilte und in Zukunft aufgrund seiner Trainertätigkeit in Werders Jugend unregelmäßiger trainieren kann. Bei diesen Personalien ist Muzzicato etwas in der Zwickmühle: „Eigentlich kann ich einen Frithjof nicht draußen lassen, aber ich achte auch sehr auf Trainingsleistung. Wir müssen schauen, wie er seinen Rhythmus wiederfindet.“

Gleiche Problematik, anderer Spieler: Kevin Artmann klagt über körperliche Probleme, ähnliche wie die, die ihm die Profi-Karriere verbauten. „Sein Körper reagiert auf Belastung einfach anders, das hat er auch gegen Wunstorf im Pokal bei 34 Grad selbst eingesehen. Wenn er bei hundert Prozent ist, dann ist er überragend.“ Doch spielt ein Kevin Artmann auch, wenn er nur fünfzig Prozent leisten kann? „Dann müssen wir sehen, was für beide Seiten das Beste ist. Kevin hat selbst einen sehr hohen Anspruch, er will sicherlich nicht mitgeschleppt werden. Er will anführen, vorangehen und helfen. Wir werden geduldig bleiben. Das Wichtigste ist, dass der Spaß bleibt.“

Ersetzen könne man Kevin Artmann nicht, denn dann würde dem Team die Kreativität fehlen. Für ihn einspringen würde wohl Dennis Janssen: „Damit hätten wir mehr Stabilität gegen den Ball.“ Doch so jemanden hat Muzzicato auf der Sechs bereits mit Kapitän Ole Laabs. „Ole ist ein ganz wichtiger Faktor, insbesondere seine Physis ist in der Liga enorm wichtig.“ Dementsprechend würde sich ein Ausfall von Kevin Artmann insbesondere auf die Offensivstärke auswirken. Als weitere Alternativen nennt der Coach die beiden Zugänge Ricardo Marafona da Costa und Hyoungbin Park. Doch weder der 18- noch der 22-Jährige kennen die Liga, Muzzicato würde ihnen entsprechend am liebsten mehr Zeit geben. Auch wenn sich beide in der Vorbereitung sehr empfohlen hätten.

Apropos Offensive: Die Auswahl an nominellen Stürmer ist mager. Neben Thomas Celik trifft die Positionsbeschreibung im Grunde nur noch auf die Zugänge Shamsu Mansaray (U19 VfL Osnabrück) und Leon Krämer (U19 SV Komet-Arsten) zu. Da Muzzicato aber weiß, das Konkurrenz das Geschäft belebt und „Thomas sich ja nicht ausruhen soll“, wirft er noch einen weiteren Namen in den Raum: Sebastian Kurkiewicz. „Thomas ist ein Stürmer, wie ich ihn mir wünsche – ballsicher und ein Arbeitstier. Doch bei der vielen Arbeit auf dem Platz geht ihm manchmal die Torgefahr abhanden. Sebastian ist ein anderer Spielertyp. Beim Bremer SV hat er einige Male als Stürmer gespielt, und das sehr gut.“

Wird ein Blick auf den gesamten Kader geworfen, fällt auf, dass dem TBU Spiele im vermeintlich besten Fußballer-Alter fehlen. Über 30 und unter oder Anfang 20 Jahre sind die meisten Akteure, die Mitte ist hingegen mager besetzt. Dem TBU ist die Sicherheit in der Breite abhandengekommen. „Das fällt mir auch auf“, grübelt Muzzicato. So wirklich, weiß auch er nicht, was er daraus schließen soll. „Ich freue mich sehr auf die jungen Neuen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, diese Mitte fehlt. Doch so wichtig ist das Alter nun auch wieder nicht. Es gibt reife 20-Jährige, aber auch 30-jährige Kinder. Wir wollen etwas aufbauen, aber Fußball ist nun mal auch wein Tagesgeschäft.“

Was Fabrizio Muzzicato definitiv weiß, ist, dass sein Team kurz vor dem Saisonstart bei „70, 75 Prozent“ steht. Bis Sonnabend, wenn der MTV Gifhorn zum ersten Ligaspiel anreist, sollen noch ein paar Prozente hinzukommen. Denn mit einem Sieg startet es sich entspannter in die Saison, und entspannt soll ja auch die gesamte Spielzeit werden.

Weitere Informationen

Zugänge: Tjark Mertha (ESC Geestemünde), Viktor Pekrul (BSV Rehden), Sebastian Kmiec (SV Atlas Delmenhorst), Ricardo Marafona da Costa (FC Eintracht Cuxhaven) Hyoungbin Park (SV Werder Bremen III), Leon Krämer (U19 TuS Komet Arsten), Justin Gericke (TSV Achim), Daniel Youness (U19 SV Komet-Arsten), Daniel Throl (FSV Langwedel-Völkersen), Shamsu Mansaray (U19 VfL Osnabrück)

Abgänge: Ali Achour (unbekannt), David Airich (eigene 2. Herren), Yannis Becker (BSV Rehden), Clifford Stecher (SG Aumund-Vegesack), Maximilian Falldorf (U21 SC Paderborn), Stefan Denker (Rotenburger SV), Yagmur Horata (BSC Hastedt), Johannes Ibelherr (Union 60 Bremen), Thomas Mennicke (Hansa Frisoythe), Jannik Wetzel (unbekannt)

Restkader: Christian Ahlers-Ceglarek, Caner Sahan, Kerem Sahan, Eugen Uschpol, Burak Yigit, Dennis Janssen, Kevin Artmann, Philipp-Bruno Rockahr, Ole Laabs, Mert Bicakci, Thomas Celik, Frithjof Rathjen, Sebastian Kurkiewicz

Trainer: Fabrizio Muzzicato

Co-Trainer: Mike Gabel

Torwart-Trainer: Gregor Badstubner

Saisonziel: Nichts mit dem Abstieg zu tun haben

Favoriten: Eintracht Braunschweig II, VfV Borussia 06 Hildesheim PHI