Pascal Döpke hat in dieser und in den vergangenen Spielzeiten viele Tore für den TV Oyten geschossen. In der neuen Spielzeit will er das dann für den TSV Etelsen tun. (XYZ)

Etelsen/Oyten. Dem Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen ist ein Transfercoup gelungen: Mit Pascal Döpke wechselt ein hoch veranlagter Stürmer zur neuen Saison vom TV Oyten an den Schlosspark. Beim aktuellen Tabellendritten, der im Aufstiegsrennen zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten ist, freut man sich über die ligaunabhängige Zusage des treffsicheren Angreifers. „Im Prinzip ist es ein Wechsel im dritten Versuch. Wir sind schon lange daran interessiert, ihn zu uns zu holen. Gerade in der Vorsaison waren wir schon recht weit. Damals wollte Pascal aber seine Zelte in Oyten noch nicht abbrechen. Umso schöner, dass es nun endlich klappt“, erklärt Etelsens Sportlicher Leiter André Koopmann.

Nach nunmehr rund zehn Jahren in seinem Heimatverein sieht Pascal Döpke die Zeit gekommen für einen Tapetenwechsel. Interesse an seiner Person von höherklassigen Vereinen gibt es schon seit Jahren, aber erst jetzt konnte er sich zu diesem Schritt durchringen: "In der Vergangenheit gab es immer gute Gründe, in Oyten zu bleiben. Wir haben uns stetig entwickelt und eine tolle Perspektive. In dieser Saison habe ich erstmals das Gefühl, nicht so richtig voranzukommen. Die angesprochene Entwicklung ist etwas ins Stocken geraten. Daher ist es für mich an der Zeit, etwas Neues zu probiert“, nennt Döpke seine Beweggründe.

Reizvolle Atmosphäre

Etwas unverständlich scheint es für Außenstehende zu sein, dass der Angreifer nach derzeitigem Stand innerhalb der Bezirksliga wechselt und nicht direkt nach Höherem strebt. „Ja, es gibt durchaus solche Stimmen. So hat mein Trainer Axel Sammrey zwar Verständnis für einen Vereinswechsel, weniger aber, dass es vermutlich die gleiche Spielklasse bleibt. Aber zum einen hat Etelsen in meinen Augen immer noch die Chance, es schon in dieser Saison zu schaffen. Und falls nicht, dann gehören wir im kommenden Jahr mit Sicherheit wieder zu den Aufstiegsfavoriten. Es hat dann ja durchaus auch etwas, zu einem Aufstieg beigetragen zu haben und sich nicht ins gemachte Nest zu setzen“, sagt Döpke und verdeutlicht, „dass mich Etelsen als Verein überzeugt. Das Klima in der Mannschaft ist super und die Atmosphäre am Schlosspark total reizvoll.“

Beim TSV Etelsen ist man sich sicher, „dass uns Pascal fußballerisch ein ganzes Stück voran bringen wird. Er hat in den letzten Jahren kontinuierlich bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht“, nennt André Koopmann die Vorzüge seines Neuzugangs. In der Tat verfügt Döpke über einen ausgewiesenen Torriecher. Seit dem Bezirksligaaufstieg seines TV Oyten war der schnelle Angreifer immer sehr weit oben in der Torjägerliste zu finden. In seiner Premierensaison auf Bezirksebene wurde er vor drei Jahren Torschützenkönig mit 35 Treffern, einen Wert, den er in der darauffolgenden Saison exakt bestätigte und nur vom Verdener Maximilian Schulwitz überboten wurde. In der laufenden Saison hat der 23-jährige 15-mal zugeschlagen. Dies allerdings in nur 18 Einsätzen, da ihn seit Wochen eine hartnäckige Schambeinentzündung außer Gefecht setzt.

Ende Februar hatte Pascal Döpke seinen bislang letzten Einsatz im Dress des TVO. Große Hoffnungen, dass er sich in dieser Spielzeit noch aktiv auf dem Feld von seinem Team verabschieden kann, hat er nicht: „Ich kann ehrlich gesagt in der Genesung bisher kaum Fortschritte erkennen. Es wäre schön, wenn ich im Laufe der Vorbereitung zur neuen Saison wieder fit bin, denn das Jahr 2019 wollte ich eigentlich nicht schon komplett abhaken.“