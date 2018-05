Ziad Leilo sah am Mittwochabend eine Niederlage des SV Vorwärts Hülsen. (Björn Hake)

Immer wieder trifft man auf diese Mannschaften, die einem scheinbar nicht liegen. So ergeht es in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga dem SV Vorwärts Hülsen mit dem TuS Zeven. Bereits das Hinspiel hatte der SVV in Zeven verloren, und nun setzte es auch auf heimischem Platz eine Niederlage gegen den Kontrahenten aus dem Landkreis Rotenburg. Mit 1:3 (0:1) verloren die von Ziad Leilo trainierten Hülsener.

Durch den Auswärtssieg hat es Zeven verhindert, bereits einen Spieltag vor dem Saisonende als Absteiger festzustehen. Hülsen, das noch zwei Partien zu absolvieren hat, ist dagegen noch nicht gerettet. Ein Punkt fehlt der Leilo-Elf noch, um ganz sicher in der Bezirksliga zu bleiben. "Daher bewahren wir auch die Ruhe", sagte Ziad Leilo.

Gegen die Gäste aus Zeven habe seine Mannschaft zu Beginn nicht die richtige Einstellung gehabt, meinte Leilo. Er habe das Gefühl gehabt, dass seine Schützlinge mit einer kleinen Prise Überheblichkeit in das Spiel gegangen seien. Das wurde schnell bestraft: Bereits in der dritten Minute markierte Kai Wennholz die Gästeführung. Der SVV verstand den Gegentreffer als Warnung. Nun wusste das Team, dass Zeven nur mit der richtigen Einstellung zu bezwingen ist. "Wir haben dann auch mehr Druck aufgebaut, es aber verpasst, das 1:1 zu schießen", bedauerte Leilo. So traf Jens Baltrusch in der zweiten Halbzeit nur den Pfosten.

Der TuS hatte zwar nicht viele Chancen, nutzte diese aber konsequenter als sein Team, erklärte Leilo. Die Gäste trafen in der 61. Spielminute zum zweiten Mal. Der Torschütze des 2:0 hieß wieder Wennholz. Zehn Zeigerumdrehungen später machte Maurin Rädiger mit dem 3:0 alles klar für Zeven. Der Treffer zum 1:3, den Marcel Meyer markierte, kam viel zu spät (89.).