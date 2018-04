Trotz diverser guter Chancen verloren Dennis Neumann und der SV Vorwärts Hülsen beim VSK Osterholz-Scharmbeck. (Hake)

Der SV Vorwärts Hülsen hat von seinem Mammutprogramm in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 nun zwei weitere Spiele streichen können. Am Sonnabend trat der SVV beim VSK Osterholz-Scharmbeck an, Ostermontag beim FC Hambergen. In beiden Partien überzeugte die Truppe von Ziad Leilo ihren Coach, fuhr aber null Punkte ein.

"Ich kann die gleiche Kassette abspielen. Wir haben wieder gut gespielt und standen wieder gut", sagte Leilo nach der Partie in Hambergen – 0:2 (0:1) aus Sicht der Hülsener. Nur in einer einzigen Szene wäre seine Elf nicht hellwach gewesen, und die habe gleich zum Rückstand durch Hambergens Finn-Niklas Klaus geführt, berichtete Leilo. Pass in die Schnittstelle und Querpass auf Klaus, schon war das Unheil nicht mehr zu verhindern. Ibrahim Leilo versuchte es zwar, konnte sich im Nachhinein aber glücklich schätzen, dass der Ball bereits im Tor war, als er ihn mit der Hand berührte. Ansonsten spielte sich das Duell im Mittelfeld ab, Chancen waren Mangelware.

Besser aus der Kabine kamen die Hamberger, schlugen aus ihrer Überlegenheit aber kein Kapital. Der SVV setzte derweil weiter auf Konter, die ihm aber selten gewährt wurden. "Da das Spiel auf der Kippe stand, hatten wir auf diese eine Chance gelauert, doch die kam nicht wirklich", schilderte Leilo. Einzig Florian Heil zeigte sich in Minute 85 nochmals gefährlich vor dem FC-Kasten, Heim-Keeper Timo Flathmann entschärfte Heils Schuss aber. In der Nachspielzeit nutzte Thilo Roeper dann die Räume, die der nun offensiver stehende SVV bot, um den 2:0-Endstand zu markieren.

Ähnlich war bereits das Gastspiel beim VSK Osterholz-Scharmbeck verlaufen. "Ich kann meiner Mannschaft absolut nichts vorwerfen, wir waren das bessere Team und haben nach Verden und Oyten unser bestes Saisonspiel gezeigt", lobte Ziad Leilo. Die Krux dabei war aber erneut, dass Hülsen unterlag, diesmal mit 0:1 (0:0).

"Taktik, Einstellung, Kampf, das alles war viel besser als in den letzten Partien", schilderte Leilo, dessen Team in den vorherigen drei Partien ganze 13 Gegentore kassiert hatte. Doch was erneut fehlte, war ein Torerfolg. Und der fehlte, weil der SVV beste Chancen nicht nutzte. Zudem wurde ein Treffer von Koray Vurus von der Linienrichterin abgewunken, sie hatte Passgeber Marcel Meyer im Abseits gesehen. "Das konnte aber gar nicht sein, weil Marcel von hinten kam", ärgerte sich Leilo. Doch es sollte nicht die letzte bittere Schiedsrichterentscheidung an diesem Tag für den SVV bleiben. In Minute 70 verwandelte Felix Gartelmann einen Elfmeter für den VSK zum 1:0-Endergebnis. "Aus drei Metern wird Jan Twietmeyer der Ball an den Arm geschossen. Wenn du unten stehst, dann bekommst du halt auch solch eine Entscheidung gegen dich."