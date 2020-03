Für Platz drei geehrt, aber Platz zwei ergattert: Bei Sottrums weiblicher Jugend C – Michelle Bidus, Jamie Hoops, Christine Mahncken, Laura Hüsing, Henrike Weidenfeld, Jonna Morgenstern, Lina Ekkert (von links) – war den Veranstaltern zunächst ein Fehler unterlaufen. (TV Sottrum)

Die Deutschen Meisterschaften der Jugend im Prellball, sie werden am 18. und 19. April in Sottrum ausgetragen. Und beim Heimspiel sollten alle Teams des TV Sottrum dabei sein können. Das war die Zielvorgabe für die Norddeutschen Meisterschaften der Jugend, die kürzlich in Hülsede anstanden. Und die Sottrumer haben ihr selbst gestecktes Ziel erreicht. Alle weiblichen und männlichen Mannschaften der C-Jugend (11 bis 14 Jahre) als auch die männliche A-Jugend (15 bis 18 Jahre) haben sich ihr DM-Startrecht gesichert. Zudem ist auch die weibliche A-Jugend, die vom TV Sottrum als Ausrichter gesetzt werden durfte, mit dabei.

„Natürlich hatten wir uns die eine oder andere Chance ausgerechnet“, erzählte Sottrums Abteilungsleiter Volker Heinze, „aber bei so einer Veranstaltung kommt es eben auf die jeweilige Tagesform an und das kann die eine oder andere Überraschung mit sich bringen.“ Zudem seien die Norddeutschen Meisterschaften auch ein Prüfstein für die Nachwuchsprellballer gewesen, wie Heinze betonte. „Wir konnten einige Erkenntnisse gewinnen, die uns in unserer Trainingsarbeit weiterhelfen werden. Zumal unseren Aktiven ihre Fehler jetzt selber aufgefallen sind, von denen wir im Training immer sprechen.“

Schwer begeistert war das Sottrumer Trainerteam Verena Ehlert und Jenny Rothfischer von ihrer weiblichen C-Jugend. Bis auf wenige Ausnahmen spielen die Mädchen erst seit einem Jahr Prellball, sind mit Begeisterung bei der Sache und haben sich nun in Hülsede für ihre Trainingsarbeit mit Platz zwei und der DM-Qualifikation belohnt. Laura Hüsing, Michelle Bidus, Jamie Hoops, Christine Mahncken, Henrike Weidenfeld, Jonna Morgenstern und Lina Ekkert kassierten zwei Niederlagen (27:30 gegen MTV Wohnste, 26:50 gegen SV Werder Bremen) und verbuchten zwei Siege (24:33 gegen MTV Eiche Schönebeck, 35:27 gegen TSV Marienfelde). Zunächst wurden sie als Dritter geehrt, erst im Nachhinein war aufgefallen, dass der TVS auf Platz zwei geführt werden musste. Punktgleich mit dem MTV Eiche Schönebeck hatten sie zwar das schlechtere Ballverhältnis, im Prellball ist allerdings bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidend.

Wirklich Platz drei ergatterte die männliche C-Jugend mit den Trainern Tabea Ehlert und Volker Heinze. Jan Rosebrock, Kimi Stecher, Volkan Tan, Patrick Clayton sowie Lasse und Mattis Müller starteten im Spiel gegen TuS Aschen-Strang mit einem 40:24-Sieg und ließen ein 41:25 gegen TuS Concordia Hülsede folgen. Dann allerdings offenbarten sich die Sottrumer Schwächen vor allem in der Annahme und die Matches gegen den Charlottenburger TSV (29:34) und SG Aumund-Vegesack (30:36) gingen verloren. Da aber noch MTV Markoldendorf (45:18) und im finalen Spiel MTV Eiche Schönebeck (40:25) bezwungen wurden, war die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft gesichert.

Den größten Sottrumer Tross stellte die männliche A-Jugend mit acht Spielern. „Wir hätten sogar mit zehn antreten können, weil wir in dieser Jugendklasse gerade sehr viele leistungsstarke Jugendliche im Training haben“, berichtete Heinze. Da aber beim Prellball maximal sechs Akteure pro Match eingesetzt werden dürfen, entschieden sich die Trainer Marco Schibatt und Anatoli Schmidt, die Anzahl auf acht Spieler zu begrenzen. Für Malte Müller, Johannes und Mikelis Mahncken, Genrich Schmidt, Kai Götsche, Marlon Köhler, Mika Hüsing und Max Stubbemann war bereits im Vorfeld klar, dass die Podestplätze zwischen ihnen, dem MTV Eiche Schönebeck und dem MTV Markoldendorf ausgespielt werden würde.

A-Jugend verpasst den Titel

Gespielt wurde eine Hin- und Rückrunde. Zunächst schöpften die Sottrumer ihr ganzes Potenzial aus und besiegten mit engagiertem und intelligentem Prellballspiel ihre Gegner – Schönebeck (40:30), Markoldendorf (32:31), Wohnste (39:27). „Vielleicht haben wir die Jungs zu viel gelobt für diese wirklich tolle Leistung“, schmunzelte Volker Heinze im Nachhinein. Denn in der Rückrunde drehte sich das Blatt für die Sottrumer. Zwar stimmte weiterhin das Engagement, aber insbesondere die notwendige Spielintelligenz fehlte teils, sodass nach dem Sieg gegen die Wohnster (43:27) zwei Pleiten gegen Schönebeck (30:32) und Markoldendorf (28:34) notiert werden mussten. Markoldendorf sicherte sich dadurch den Titel, für Sottrum verblieb die Vizemeisterschaft.