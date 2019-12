Für die SG Achim/Baden war der TV E. Sehnde im Spitzenspiel der Handball-Landesliga der männlichen Jugend A ein zu starker Gegner. Die Entscheidung sei schon vor der Halbzeit gefallen, sagte SG-Trainer Thorben Schmidt, nachdem seine Sieben gegen den Tabellenführer vor eigenem Anhang mit 27:36 (13:21) den Kürzeren gezogen hatte. Am Ziel für die aktuelle Spielzeit hat sich aufseiten der Achimer durch die dritte Saisonniederlage nichts geändert. „Wir peilen weiterhin einen Platz unter den ersten Vier an“, betont Thorben Schmidt.

Im Angriff zu nah an der gegnerischen Deckung und in der Abwehr nicht aggressiv genug: Das seien die Mankos im Spiel seiner Mannschaft gegen Sehnde gewesen, erläuterte Schmidt. Klaas Schirmacher hatte in der vierten Spielminute noch einmal auf 2:3 verkürzt, im weiteren Verlauf zogen die Gäste auf acht Tore davon – 12:4 (18.). Fünfmal hatte bis dahin bereits Arne Radke für den TV E. Sehnde getroffen. Am Ende standen satte 19 Tore für den Haupttorschützen der Gäste zu Buche. Für die SG Achim/Baden traf Jonas Koch am häufigsten: Neunmal war der Rückraumrechtshänder erfolgreich. Für den Nachwuchs des Männer-Oberligisten steht vor Weihnachten noch das erste Spiel der Rückrunde auf dem Programm. Die HSG Lügde-Bad-Pyrmont gastiert am kommenden Sonnabend in der Achimer Gymnasiumhalle.

Weitere Informationen

SG Achim/Baden - TV E. Sehnde 26:37 (13:21)

SG Achim/Baden: Klaus, Horning, Meinken - Koch (9/4), Schirmacher (6), Wilkens (4), Homann (3), Birnbaum (2), Warnke (1), Oetjen (1), Geisler (1), Ranft, Blanquett, Pagenkopf

Siebenmeter: SG Achim/Baden 4/4, TV E Sehnde 3/1

Zeitstrafen: SG Achim/Baden 5, TV E Sehnde 1 PRÜ