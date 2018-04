Verdens Patrick Zimmermann (blaues Trikot) brillierte in Osterholz-Scharmbeck als Torjäger und Vorbereiter. (Tobias Dohr)

"Was meine Mannschaft hier heute abgeliefert hat, war unter aller Kanone", schimpfte der Trainer des VSK Osterholz-Scharmbeck, Torsten Just, nach dem 0:7 (0:3)-Debakel seiner Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga gegen den Spitzenreiter FC Verden 04. Einige seiner Akteure hätten das Match aus seiner Sicht wohl bereits vor dem Spiel abgehakt. Gegenwehr war bei den Gastgebern praktisch nicht vorhanden.

Juri-Nikolai Sanoska hatte vor allem in der ersten Halbzeit riesige Probleme mit der Geschwindigkeit von Verdens Patrick Zimmermann. Dieser war für den gelbgesperrten Torjäger Maximilian Schulwitz in die Spitze vorgerückt und mit drei Toren und zwei Vorlagen maßgeblich am Verdener Sieg beteiligt. Nachdem VSK-Keeper Alexander Janosch Zimmermann (5.) noch bravourös parierte, nutzte Patrick Zimmermann eine Vorlage von Jonas Austermann zum 1:0 (12.). Der Torschütze zum 2:0, Frederik Bormann, leitete seinen Treffer selbst mit einem Ballgewinn ein. Er bekam die Kugel von Amer Özer und markierte nach 18 Minuten das 2:0. Bei der einzigen Großchance für das Heimteam wehrte ein Verdener einen Schuss von Dennis Knecht auf der Linie ab (22.). Dann begann ein munteres Scheibenschießen auf das Tor der Grün-Weißen. Alexander Janosch reagierte zunächst glänzend gegen den alleine auf ihn zulaufenden Katip Tavan, ehe er einen Schuss von Patrick Zimmermann an die Querlatte lenkte. Nun riss Alexander Janosch der Geduldsfaden: "Wie oft denn noch? Das ist zu wenig", schimpfte der Keeper. Nach einem Eckball von Amer Özer erhöhte Steen Burford sechs Minuten vor dem Pausenpfiff per Kopf auf 3:0.

Gleich nach der Rückkehr aus den Kabinen gelang Patrick Zimmermann auf Vorarbeit von Katip Tavan das 4:0. "Das ist mir unbegreiflich", moserte der wieder im Stich gelassene Alexander Janosch, der seine Hände anschließend bei einem Schuss von Patrick Zimmermann noch am Ball hatte, den Abstauber von Katip Tavan zum 5:0 aber nicht verhindern konnte (57.). Die beiden letzten Tore entstanden ausnahmsweise mal über die rechte Verdener Seite. Nach einer Stunde machte Mirco Temp auf Zuspiel von Patrick Zimmermann das halbe Dutzend voll. Nach einer Flanke von Joker Ibrahim Djassa Koua glückte Zimmermann selbst noch das 7:0 (68.). Direkt im Anschluss durfte Zimmermann den Platz verlassen. Die Gäste verwalteten von nun an nur noch das Resultat und schalteten zwei Gänge runter.

"Der VSK hat es uns relativ einfach gemacht", urteilte FC-Coach Sascha Lindhorst. Sein Team habe dem Gegner mit seinem aggressiven Pressing aber auch bereits früh den Zahn gezogen. "Wir sind mit Dampf vorne draufgegangenen, um dann bei Ballgewinnen einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor zu haben. Genauso hatten wir uns das vorher vorgenommen", stellte Lindhorst fest. Bereits sehr früh sei aber auch schon zu erkennen gewesen, dass die Heimelf das Tempo seiner Mannschaft nicht mitgehen könne. Das Fehlen von Schulwitz machte sich dagegen kaum bemerkbar. "Aber wenn man im Sturmzentrum eine solche Kante hat, spielt man doch noch etwas anders", gab Lindhorst zu bedenken. So konnte Patrick Zimmermann aber aus dem Schatten des Goalgetters heraustreten. "Wenn wir ihn vorne reinstellen, macht Patrick auch verlässlich seine Tore."