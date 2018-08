In der Vorbereitung haben die jungen Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock gut mitgezogen. Ab dem 25. August wird es für die Truppe ernst. (fotos: fr)

Antonino Sansone: Erst einmal ist das für uns alle eine tolle Sache. Für mich persönlich ist das natürlich eine große Chance. Ich habe früh begonnen, meine Trainerscheine zu machen. Über die C- und die B-Lizenz habe ich im März dieses Jahres die DFB-Jugendelitelizenz gemacht. Das möchte ich gerne Schritt für Schritt ausbauen mit dem Ziel, irgendwann den Fußballlehrer zu machen. Vorher würde es sicherlich helfen, in einem Nachwuchsleistungszentrum als Trainer oder auch als Physio zu arbeiten. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt konzentriere ich mich auf die spannende Aufgabe mit meinen Jungs.

Im Prinzip haben wir im Mai nach der abgelaufenen Saison direkt weitergemacht und nur zu Beginn der Sommerferien zwei Wochen pausiert. Mir war es wichtig, die Jungs frühzeitig zusammenzuhaben und auf alles einzustimmen. Es läuft super, die Jungs ziehen toll mit. Auch mit den Leistungen in den Testspielen bin ich einverstanden. Wir entwickeln uns weiter und arbeiten vor allem an unserer Defensive. Als Aufsteiger können wir nicht davon ausgehen, dass wir in jedem Spiel 80 Prozent Ballbesitz haben. Entsprechend kompakt müssen wir stehen. Tolle Unterstützung erfahre ich von Thomas Bartling (Vorsitzender des JFV Verden/Brunsbrock, Anm. d. Red.). Allerdings wäre ein Co-Trainer hilfreich. Hier sind wir noch auf der Suche, da es nicht ganz einfach ist, den 26er-Kader allein zu trainieren.

Damit bin ich mehr als zufrieden. Ich gebe zu, dass ich zu Beginn skeptisch war. Hier die erfolgreiche U18, die Landesliga-Meister wurde, dort die U19, die als jüngerer Jahrgang ebenfalls ein tolles Landesliga-Jahr gespielt hat. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt: Passt das zusammen? Die Vorbereitung hat gezeigt, dass es super funktioniert. Auch das Trainingslager hat die Stimmung noch einmal angehoben. Der wahre Charakter wird aber sicherlich noch einmal getestet, wenn wir auch mal Spiele in Folge verlieren. Ich bin aber überzeugt, dass wir auch das hinbekommen.

Über allem steht natürlich der Klassenerhalt, und das können wir definitiv auch packen. Wichtig wird sein, dass wir als Team auftreten, denn in vielen Spielen werden Kleinigkeiten entscheiden. Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft. Die zentralen Spieler wie Simon Hinz, Paul Pinkawa oder auch Jan-Ole Müller haben großes Potenzial und werden die Mannschaft führen. Auch sonst ist viel Qualität vorhanden, und wir können uns glücklich schätzen, dass wir solch einen ausgeglichenen Kader haben. Wir haben von außen mit Frederik Homburg von Komet Arsten und Fynn Lütjen vom Blumenthaler SV nur zwei Neuzugänge geholt, da wir von unseren Jungs überzeugt sind. Schade ist nur, dass uns Felix Wolf und Tobias Witzel aufgrund langwieriger Verletzungen fehlen. Trotzdem sollten wir auf alles vorbereitet sein.

Eigentlich wollte ich das vor den Jungs gar nicht groß zum Thema machen, aber sie sind natürlich schnell selbst drauf gekommen. Durch unseren 4:0-Sieg in Rinteln dürfen wir uns nun am 29. August zu Hause mit Hannover 96 auseinandersetzen. Das ist natürlich für alle ein Riesending. Wir sollten aber nicht nur darauf schauen, denn insgesamt wäre ein guter Ligastart extrem wichtig. Am ersten Spieltag ein Heimerfolg gegen den Mitaufsteiger vom JFV Norden (25. August, 16 Uhr, Anm. d. Red.) würde uns Rückenwind und Selbstvertrauen für die Spielzeit geben.

Zur Person

Antonino Sansone (23)

ist Trainer der A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock. Mit seinem Fußballteam steht er in der Saison 2018/2019 vor einer großen Herausforderung. Denn die Sansone-Elf ist aufgestiegen und tritt daher demnächst in der Niedersachsenliga an. Der Coach, der eine Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert und für die Trainingseinheiten sowie Spiele aus seinem Wohnort Wunstorf nach Verden pendelt, peilt mit seinem Team den Klassenerhalt an.