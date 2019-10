Alex Ruf schoss in Ritterhude den dritten Treffer für Etelsen. (Focke Strangmann)

Die Saison in der Fußball-Bezirksliga ist erst neun Spieltage alt. Aber der Tabellenführer TSV Etelsen hat jetzt die Chance, eine kleine Lücke zur Konkurrenz zu reißen. Die Gründe: Während Bassen den Rangzweiten Heeslinger SC II besiegte, haben die Schlossparkkicker zeitgleich bei der TuSG Ritterhude mit 3:0 (1:0) gewonnen. Am nächsten Spieltag kommt Heeslingen nach Etelsen und dann könnte der TSV seinen Vorsprung weiter ausbauen.

Etelsens Coach Nils Goerdel erklärte nach dem Sieg auch, dass sich der Blick nun auf das Spitzenspiel richtet. „Und es wäre ja auch nicht schlecht, sich dann ein bisschen abzusetzen“, sagte er. Allerdings müsse gegen die Oberliga-Reserve wieder eine Steigerung her. „In Ritterhude haben wir kämpferisch überzeugt, aber fußballerisch war das nicht unsere beste Leistung“, meinte Goerdel. „Wir haben diesmal in den richtigen Momenten getroffen. Und es spricht ja auch für das Team, wenn es sich durch so ein Spiel quält und gewinnt. Ich denke, der Sieg ist am Ende okay.“

Das 1:0 erzielten die Etelser in der 35. Minute. Markiert wurde es von Daniel Janssen. Timo Schöning (70.) und Alex Ruf (90.) stellten den Auswärtssieg mit ihren Toren sicher. Ritterhude hatte ebenfalls Chancen, verpasste aber einen Treffer.