Wieder mit Målin Ankersen, dafür aber ohne Nathalie Meinke und Sabina Peek muss der TV Oyten II die Aufgabe beim SV Werder Bremen II meistern. Während Youngsterin Meinke mit der Drittligamannschaft nach Frankfurt/Oder fährt, ist die erfahrene Peek privat verhindert. Man wisse um die Schwere der Aufgabe, geht Jens Dove das Spiel beim Tabellendritten mit Respekt an. Der Trainer des TV Oyten II verweist aber auch auf die guten Partien seiner Mannschaft gegen die Topteams aus Garrel und Stade. „Wir haben bewiesen, dass wir die Großen der Liga ärgern können, es gilt die Ruhe zu bewahren.“ Bei den Bremerinnen hat Coach Radek Lewicki eine Mischung aus erfahrenen und jungen Kräften zusammen. Katrin Friedrich und Katrin Salkic gilt es zu beachten. In den vergangenen beiden Spielen hat Werders zweite Mannschaft zwei Gesichter gezeigt. Zunächst wurde Spitzenreiter BV Garrel in eigener Halle mit 26:17 bezwungen, danach gab es beim VfL Oldenburg III eine 25:27-Niederlage.

Anpfiff: Sonnabend um 15.30 Uhr in Bremen