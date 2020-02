Zuletzt durften Florian Block-Osmers (vorne) und Jannis Jacobsen einen Sieg gegen Habenhausen feiern. Jetzt geht’s nach Cloppenburg. (Björn Hake)

Ein wenig trotzig hörte es sich schon an. „Dann gewinnt Achim halt gegen Cloppenburg und wir haben selbst wieder alles in der Hand.“ Diese Worte stammen von Matthias Ruckh, Trainer des Handball-Oberligisten ATSV Habenhausen. Der Coach kämpft in dieser Saison mit seinem Team um die Meisterschaft in der Handball-Oberliga Nordsee. Der große Konkurrent der Bremer ist der TV Cloppenburg. Ruckh hatte den Satz direkt nach dem Auswärtsspiel seines ATSV bei der SG Achim/Baden ausgesprochen. Die Achimer setzten sich überraschend mit 25:24 durch und verpassten Habenhausen einen Rückschlag im Titelrennen. An diesem Wochenende wird Ruckh genau hinschauen, was in Cloppenburg passiert. Denn die SG Achim/Baden gastiert am Sonnabend (Anpfiff um 19.30 Uhr) beim Spitzenreiter.

Dass die Achimer im Meisterschaftskampf plötzlich eine Nebenrolle eingenommen haben, hat für SG-Trainer Tobias Naumann keine Bedeutung. Denn er und sein Team haben andere Sorgen. Die Spielgemeinschaft spielt eine Hauptrolle in einem anderen Bereich der Tabelle. Sie arbeitet hart daran, den Abstiegskampf erfolgreich zu meistern. Auf einem guten Weg befindet sich die SG Achim/Baden definitiv – vor dem Überraschungscoup gegen den Tabellenzweiten aus Habenhausen hatte sie die HSG Schwanewede/Neuenkirchen besiegt. Die „Schwäne“ waren damals Vierter.

Gegner mit großer Konstanz

Gesetz der Serie müsste die SG nun also dem TV Cloppenburg seine zweite Saisonniederlage beibringen. Doch bei dieser Rechnung will Naumann nicht mitmachen. „Die Vorzeichen sind diesmal schon andere, allein weil wir nicht zu Hause spielen“, findet der Trainer der Achimer. „Zudem ist Cloppenburg in dieser Saison sehr konstant unterwegs. Ohne Frage steht fest, dass wir klarer Außenseiter sind.“ Gefühlt sei seine Sieben aber auch nicht chancenlos.

Die Erfolge, die aus dem anspruchsvollen Programm des neuen Jahres geholt worden sind, haben bei Tobias Naumann Spuren hinterlassen – und zwar ein gewachsenes Selbstvertrauen. „Wir haben uns zuletzt gut verkauft und gepunktet“, verdeutlicht er. Somit könne das nächste „große Kaliber“ der Oberliga Nordsee kommen. Derzeit ist der TV Cloppenburg sogar das größte Kaliber der Liga. Nur einmal verlor das Team von Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Im Spitzenspiel beim ATSV Habenhausen unterlag der TVC, bei dem mit Max Borchert, Erik Gülzow und Ole Harms drei Ex-Achimer im Kader stehen, mit 27:33. Ansonsten feierte die Mannschaft ausschließlich Siege. „Cloppenburg ist auf jeder Position sehr gut besetzt, größtenteils sogar doppelt. Die haben nur wenige Schwachpunkte. Das Team steht aktuell schon zu Recht da oben“, meint Tobias Naumann.

Für einen Spieler in den Reihen der SG Achim/Baden könnte die Begegnung zudem zu einer ganz besonderen werden. Achims Rückraumspieler Tobias Freese, der seinen Kreuzbandriss auskuriert hat, fiebert seinem Comeback schon seit einiger Zeit entgegen. Nachdem er gegen Habenhausen schon auf der Bank gesessen hatte, ist nun ein Einsatz gegen den TV Cloppenburg nicht auszuschließen. Kommt der erste Saisoneinsatz für Freese ausgerechnet in Cloppenburg, hätte dieser eine außergewöhnliche Bedeutung: Denn Freese spielte in der Serie 2018/2019 noch für den TVC. Naumann: „Eigentlich steht Tobis Rückkehr nichts mehr im Wege. Wichtig ist aber auch, wie er sich fühlt.“