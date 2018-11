Jubel bei Bastian Reiners, Jan-Luca Lange und Lasse Müffelmann (v. l.): Die Schlossparkkicker feierten ein 5:1 über Osterholz. (Björn Hake)

Etelsen. Allgemein ist eine Festung eine starke Verteidigungsanlage, die hauptsächlich dem eigenen Schutz dienen soll. Gleichzeitig kann eine Festung auch der Ausgangspunkt für eine Offensive sein. Im Sport wird der Begriff Festung gerne für eine Heimstätte benutzt, in der sich der Gastgeber besonders wohlfühlt und kaum Punkte hergibt. Die Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 hat zwei Festungen: Die Sportanlage Bremer Straße – da besitzt der Spitzenreiter FC Hambergen eine makellose Bilanz – und das Schlosspark-Stadion: Hier sind die Fußballer vom TSV Etelsen noch ohne einen einzigen Punktverlust. An dieser Tatsache hat sich auch nach dem Spitzenspiel am Sonntag gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck nichts verändert. Im siebten Heimspiel der Saison war es mal wieder eine Machtdemonstration, die das Team von Trainer Gerd Buttgereit auf den Platz zauberte. Das Resultat: Ein 5:1 (2:1) und eine weitere Annäherung auf den nun nur noch zwei Punkte entfernten Liga-Primus FC Hambergen.

Prinzipiell sind die Auftritte auf dem heimischen Platz sicherlich mit dem Ort zu erklären. Das Schlosspark-Stadion treibt das Team zur Bestleistung. „Das hängt mit dem Ambiente, dem Flair zusammen. Es beflügelt die Mannschaft, vor so einem Publikum zu spielen“, sagte Etelsens Trainer Gerd Buttgereit. Diese Begeisterung überträgt sich regelmäßig auf die Art und Weise, wie der TSV als Gastgeber agiert. „Wir haben hier einen richtig guten Platz, die Stimmung ist gut – das pusht einen. Zu Hause sind wir eine Macht, hier müssen wir einfach Pressing spielen“, meinte Kiesewetter.

Das bekam nun auch der VSK zu spüren. Im Spitzenspiel rollte der Angriffszug von Etelsen sofort. In der Konsequenz führte das zu einem Traumstart. Ein herausragendes Zuspiel von Rene Hinrichs veredelte Jan-Luca Lange, der sich optimal in den Angriff einschaltete und cool blieb (7.). VSK-Keeper Pelle Buschmann tat dem druckvoll agierenden Gastgeber dann den Gefallen, einen schwerwiegenden Fehlpass in die Füße von Kiesewetter zu spielen. Der umtriebige Angreifer wusste das zu nutzen, bediente den freistehenden Bastian Reiners: 2:0 nach elf Minuten. Osterholz gelang es dann aber, sich aus dem Druck zu befreien. Aufgrund eines Torwartfehlers von TSV-Keeper Cedric Dreyer verkürzte Steffen Brünjes dann auch zum 1:2 (23.). In Minute 36 bügelte Dreyer seinen Bock wieder aus, indem er per starker Fußabwehr gegen Juri Kiekhöfer den Ausgleich verhinderte (36.): die schwächste Etelser Phase. „Da war so ein kleines Loch da“, gestand Kiesewetter.

Doch nach dem Ende der Halbzeit kam das Buttgereit-Team glänzend aus der Kabine und führte durch die Tore von Luca-Simon Homann (46.), Lasse Müffelmann (53.) und Reiners (60.) dann auch innerhalb einer Viertelstunde die endgültige Entscheidung herbei. „Totalausfall. Da hatten wir gar keinen Zugriff“, ärgerte sich VSK-Trainer Oliver Schilling. Demnach kritisierte er die vermeidbaren Fehler, mit denen sich Osterholz das Leben erschwerte. „Individuell können wir mit solch einer Mannschaft wie Etelsen noch nicht mithalten. Sie haben eine enorme Qualität, spielen es dominant und bei uns gibt es noch großes Entwicklungspotenzial. Wir haben zu viele katastrophale Fehler gemacht, das ist ein Lernprozess. Beim nächsten Spiel machen wir es hoffentlich wieder besser“, meinte Schilling.

Buttgereit indes freute sich ungemein. „Das war ein geiler Sieg, nach dem man nicht mit Lob sparen darf. Und es war auch ein Geburtstagsgeschenk für meinen Co-Trainer Rüdiger Mohr“, sagte er. Natürlich, erzählte er, sorgte das Unentschieden (2:2) von Hambergen in Oyten einen Tag zuvor für eine weitere Extra-Motivation. Den einzigen Wermutstropfen stellten die verletzungsbedingten Auswechslungen von Lange und Reiners dar. Bei beiden sah es nach Spielschluss aber nicht mehr so schlecht aus, sodass nicht zwingend von einem Ausfall ausgegangen werden muss.