Musste zwar die vierte Saisonniederlage seines TV Oyten II mit ansehen, zeigte sich dennoch mit der Leistung zufrieden, da sein Team einem Titelanwärter Paroli geboten hat: Coach Jens Dove. (Björn Hake)

Vechta. Zu Hause ist es doch am schönsten. Das gilt weiterhin für die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II. Die vor heimischer Kulisse noch ungeschlagenen „Vampires“ kassierten ihre vierte Saison- und gleichzeitig vierte Auswärtsniederlage. Das 26:29 (13:15) bei den SFN Vechta vermieste Oytens Coach Jens Dove aber dennoch nicht die Laune, denn immerhin ist Vechta ein Titelanwärter.

„Und wir haben denen eine Partie geliefert, die sich auf Augenhöhe abspielte“, war der Stolz von Jens Dove auf seine Mannschaft herauszuhören. Das lag auch daran, dass das Siegespendel auch in die andere Richtung hätte ausschlagen können. Als Malin Ankersen per Doppelschlag zum 20:20 (42.) ausgeglichen hatte, schienen zwei Punkte greifbar. Doch die Oytenerinnen vergaben im Anschluss drei große Chancen, während Vechta konstant traf und sich somit wieder absetzte – 28:25 (55.).

Obwohl sich in dieser Phase die Möglichkeit zur Wende bot, bezeichnete Jens Dove diese Minuten nicht als entscheidend. Viel mehr wurmten ihn die ersten 15 Minuten der Partie. „Der Anfang war sehr hektisch auf beiden Seiten, da haben wir den Sieg eigentlich liegengelassen“, bemängelte der Coach. Viele technische Fehler und unkluge Entscheidungen hätten dazu geführt, dass der TVO nicht führte, sondern einem knappen Rückstand hinterherrannte. „Gegen solche Gegner musst du dann mal diese Chancen nutzen, ansonsten kannst du nicht gewinnen. Das zog sich leider durch die gesamte Spielzeit.“

Kompliment vom Coach

Doch im Großen und Ganzen sprach der Trainer seinem Team einmal mehr ein großes Kompliment aus. „Ich bin froh und zufrieden, dass wir mit solchen Mannschaften mithalten können. Auch von den Vechta-Fans war zu hören, dass es ein Duell zweier Spitzenmannschaften war.“ Und das sie ebenfalls dazugehören, dass kann Oyten II bereits am kommenden Wochenende erneut unter Beweis stellen. Am Sonntag (Anpfiff um 19 Uhr) heißt der Gegner SV Werder Bremen III, seines Zeichens Tabellendritter. Und dann dürfen die Oytenerinnen wieder vor heimischer Kulisse auflaufen. Dort, wo es eh am schönsten ist.