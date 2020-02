Landkreis Verden. Zwei Spiele, zwei Siege. In der Handball-Landesklasse der Frauen blicken der TSV Morsum und der TV Oyten III auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Morsum drehte seine Partie beim TuS Komet-Arsten II in der Schlussphase, Oytens Drittvertretung setzte sich daheim gegen den TS Woltmershausen durch.

TV Oyten III - TS Woltmershausen 34:25 (15:11): Fünf von sechs – die Quote der gehaltenen Siebenmeter konnte sehen lassen bei Oytens Torfrau Sünje Böll. Gegen die Gäste aus der Hansestadt Bremen habe ihre Mannschaft über weite Strecken der Begegnung „entspannt aufgespielt“, sagte Merle Blumenthal. Woltmershausen sei nur dann besser ins Spiel gekommen, erklärte die Trainerin des TVO, wenn ihre Sieben den Fuß vom Gaspedal genommen habe. Beim 10:9 (20.) aus Sicht der Oytenerinnen hatten die Bremerinnen noch einmal verkürzt, danach zog das Heimteam endgültig davon. Als Jaane Buschmann für die Gastgeberinnen zum 22:15 getroffen hatte, war die Vorentscheidung gefallen. 43 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt in der Pestalozzihalle gespielt. Mit dem dritten Sieg in Folge hat Oytens Drittvertretung ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle gefestigt. 14:14 Zähler, Rang sieben – mit dieser Bilanz geht die in diesem Jahr noch ungeschlagene Blumenthal-Sieben in die letzten acht Spiele der Saison.

TuS Komet Arsten II - TSV Morsum 20:25 (13:12): 50 Minuten lang rannten die favorisierten Gäste beim Ligaschlusslicht aus Bremen einem Rückstand hinterher. Er habe schon nicht mehr an ein glückliches Ende geglaubt, gab TSV-Coach Timo Lütje zu. Schlussendlich schaffte der Tabellenzweite dann aber mit einer Umstellung auf eine 5:1-Abwehr mit Lena Meding als vorgezogene Störspitze doch noch die Wende. Kathrin Höher brachte die Morsumerinnen mit ihrem Treffer zum 20:19 (52.) erstmals in Führung. Danach spielten dem TSV Zeitstrafen gegen Arstens Julia Klußmann und Marina Albers in die Karten. 120 Sekunden vor dem Ende erzielte Meding das 23:20. Lisa Gagelmann und Anna Lefers sorgten danach für den Endstand. Im kommenden Heimspiel gegen den SVGO Bremen müsse sich seine Sieben steigern, mahnt Timo Lütje. Gegen den Tabellensechsten kann Lütje dann wieder mit Denise Schwarz und Alina Mielczarek planen. Die aktuelle Begegnung hatten beide Rückraumspielerinnen verpasst. Ohne das Duo war der TSV Morsum beim 6:9 (18.) und 9:12 (24.) phasenweise mit drei Toren in Rückstand geraten.