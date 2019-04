Mit einem torlosen Remis beim 1. FC Wunstorf sind die A-Junioren-Fußballer des JFV Verden/Brunsbrock in die entscheidenden Wochen ihrer Niedersachsenligasaison gestartet. „Die nächsten fünf Spiele finden allesamt gegen Teams aus der unteren Tabellenregion statt", mahnte Trainer Antonino Sansone.

Seine Truppe kam gut in die Partie und verzeichnete durch Lennart Schröder früh eine erste Chance (6.). Nachdem Ole Sievers im Strafraum etwas überhastet abschloss (30.), fand JFV-Kapitän Paul Pinkawa kurz vor dem Seitenwechsel im stark reagierenden Schlussmann seinen Meister. Bis zur 70. Spielminute blieben die Gäste am Drücker. Doch weder Malte Kalski noch Pinkawa konnten den Ball im Tor unterbringen. In der Schlussphase waren es dann plötzlich die Platzherren, die dem Sieg näher waren und ihren Kontrahenten in Bedrängnis brachten. Die letzte Chance für den JFV Verden/Brunsbrock vergab der eingewechselte Nikita Littich, der nach einem Steilpass von Felix Wolf im direkten Duell am Torhüter scheiterte (85.). Sansone zeigte sich zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft: „Die Jungs haben alles gegeben, aber vor dem Tor waren wir einfach zu hektisch."