Jannis Elfers zeigte sich nur in der Anfangsphase als Torschütze. In dieser traf Daverdens Linkshänder zweimal. (Viola Heinzen)

Langwedel. Manche Spiele gewinnen Mannschaften im Schongang. Genau solch eine Partie haben am Dienstagabend die Landesliga-Handballer des TSV Daverden erlebt. In eigener Halle gewannen die Grün-Weißen gegen die HSG Schwanewede-Neuenkirchen II mit 38:24 (16:9). Die Daverdener haben somit auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen und dürfen den Blick in der Tabelle fürs Erste nach oben richten.

Die entscheidende Phase der Begegnung spielte sich im Grunde gleich zu Beginn ab. Denn zum Auftakt hatte die Sieben von TSV-Trainer Ingo Ehlers extrem leichtes Spiel. Die Gäste fanden weder im Angriff noch in der Abwehr in die Partie. Die Folge: Daverden führte in der elften Minute bereits mit 8:0. Jeder der rund 90 Zuschauer wusste zu diesem Zeitpunkt, dass nicht mit einem spannenden Spiel zu rechnen ist.

Kurz nach dem achten Gegentreffer markierten die Gäste aus dem Kreis Osterholz ihr erstes Tor. Postwendend traf Erik Beuße nach einer schnellen Mitte zum 9:1 für den TSV Daverden. Diese Szene war sinnbildlich für das gesamte Spiel: Die Schwaneweder sollten keine Chance gegen die Grün-Weißen haben. In der 17. Minute sollte der Abstand zwischen den beiden Kontrahenten erstmals zehn Tore betragen – 12:2. Danach kam Schwanewede zwar besser ins Spiel, doch im Grunde wurden die Gastgeber zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefordert. Dass es seine Mannschaft so leicht mit der Verbandsliga-Reserve habe würde, damit hatte Ingo Ehlers im Vorfeld nicht gerechnet. Er sei davon ausgegangen, dass die HSG mit einem Team anreist, das mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt ist. Das war nun nicht der Fall. „Zum Glück war es so einfach. Ich hatte schon ein bisschen Bammel“, gab der Coach zu. Trotz des Kantersiegs sei er aber nicht rundum zufrieden gewesen. „Die Anfangsphase war super. Leider halten wir die Spannung dann nicht mehr. Das ist aber auch normal, wenn man so früh deutlich führt“, sagte Ingo Ehlers. „Problem ist dann aber, dass wir nicht mehr so oft in die erste oder zweite Welle kommen.“

Ehlers: Zu viele Gegentore

Zudem hätte sich der Coach gewünscht, dass seine Mannschaft weniger Gegentore kassiert hätte. „Es wäre schön gewesen, unter 20 Gegentoren zu bleiben. Das wäre mal ein Zeichen an die Zuschauer und an die Liga gewesen. Denn wir können eine gute Abwehr spielen“, meinte Ingo Ehlers. „Schade ist zudem, dass wir am Ende nicht mehr die 40 Tore geknackt haben. Aber bei 38 Treffern will ich mal nicht meckern.“