Arne Zschorlich kam in Langen auf sechs Tore. Eine starke Leistung wurde ihm von seinem Trainer Karsten Krone aber nicht bescheinigt. (Björn Hake)

Langen. Bei den Männern der SG Achim/Baden II stehen auf der Habenseite weiterhin null Punkte. Am Dienstagabend hat der Aufsteiger in die Handball-Verbandsliga Nordsee auch seine dritte Partie in der höheren Liga verloren. Beim TV Langen musste sich die Mannschaft von Trainer Karsten Krone mit 25:30 (9:16) geschlagen geben. Mit der Höhe der Niederlage sei man gut bedient gewesen, gab Karsten Krone zu. Nach einem zwischenzeitlichen Zehn-Tore-Rückstand habe seine Sieben zum Ende hin zumindest noch ein wenig Schadensbegrenzung betrieben, sagte der Trainer der Gäste. Der Matchplan sei nicht aufgegangen, stellte der 57-Jährige enttäuscht fest. Karsten Krone: „Von außen war unser Spiel phasenweise schwer mit anzusehen.“

Bis zur achten Minute – Tjark Meyer hatte zu diesem Zeitpunkt per Siebenmeter zum 4:4 ausgeglichen – war die SG Achim/Baden II im zweiten Auswärtsspiel der Saison noch auf Kurs. Danach war von den Gästen nicht mehr viel zu sehen. Über 12:8 (22.) zog der TV Langen bis zur Halbzeit auf sieben Tore davon. Auch nach Wiederanpfiff wurde die Begegnung zunächst von den Hausherren diktiert. Beim 22:12 in der 40. Minute lagen erstmals zehn Tore zwischen beiden Teams. Im weiteren Verlauf ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, ohne in Gefahr zu geraten. Eine Minute vor der Schlusssirene traf Arne Zschorlich mit seinem insgesamt sechsten Treffer zum 25:29.

Eine starke Leistung wollte Karsten Krone nur Olaf Sawicki bescheinigen. Mit vier gehaltenen Siebenmetern habe die Keeper-Aushilfe aus der ersten Mannschaft dazu beigetragen, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist. Dass ihm nicht der stärkste Kader zur Verfügung stand, wollte Achims Trainer nicht als Ausrede für die schwache Vorstellung gelten lassen. Man habe einfach viel zu viele Bälle leichtfertig hergeschenkt, sprach Krone ein Manko an. Neben Torwart Martin Dybol fehlten aus Seiten der SG Achim/Baden II unter anderem die Feldspieler Marico Dumke und Dominik Stoick. Mit Noah Zilz, Marvin Bartels und Fabian Klaus hatte Krone drei Youngster aus der Landesliga A-Jugend dabei.

Nach der dritten Niederlage im dritten Spiel reisen die Achimer nun am kommenden Sonnabend als Tabellenletzter in die Grafschaft Bentheim zur SG Neuenhaus/Uelsen. Der kommende Gegner der Spielgemeinschaft hat nach drei Begegnungen 2:4 Zähler auf dem Konto.

Weitere Informationen

TV Langen - SG Achim/Baden II 30:25 (16:9)

SG Achim/Baden II: Sawicki, Obermeyer, Klaus - Meyer (7/1), Schirmacher (6), Zschorlich (6), Wendel (2), Meier (2/2), Schlebusch (1), Wichmann (1), Albers, Zilz, Bartels

Siebenmeter: TV Langen 8/4, SG Achim/Baden II 4/3

Zeitstrafen: TV Langen 5, SG Achim/Baden II 2 PRÜ