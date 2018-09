Jacqueline Nowak war mit acht Treffern die beste Schützin beim TVO II. (Möllers)

Hude. Die Handballerinnen des TV Oyten II haben den Start verpatzt: Das Auftaktduell verlor der Oberligist mit 22:28 (11:12) gegen die HSG Hude/Falkenburg. Dabei attestierte TVO-Trainer Jens Dove seiner Sieben eine durchaus gute Leistung. Was er jedoch zu bemängeln hatte, war die Chancenverwertung. "Am Ende hatte die clevere Mannschaft gewonnen und nicht die bessere. Wir haben in den entscheidenden Phasen unsere Chancen nicht genutzt", kritisierte der Coach und verwies auf die Siebenmeter-Statistik. Von sechs Strafwürfen brachte sein Team gerade mal einen im Gehäuse der HSG unter.

Letztendlich haben aber beide Teams noch Steigerungspotenzial. Sowohl bei den Huderinnen als auch bei den Gästen blitzte die Klasse zwar diverse Male auf, genauso häufig offenbarten sie allerdings auch Schwächen. In der Anfangsphase haperte es bei der Heimsieben beispielsweise im Angriffsspiel. Nichtsdestotrotz lag die HSG nach 13 Minuten mit 5:3 in Front. Bis zur Pause agierten beide Teams bisweilen hektisch. Statt auf einen geordneten Aufbau zu setzen, versuchten sie, mit wenig aussichtsreichen Pässen für Tempo zu sorgen.

Ähnlich hektisch wie der erste zu Ende gegangen war, startete der zweite. Bestes Beispiel dafür: Die starke HSG-Torhüterin Fenja Schwark parierte in Minute 38 einen Siebenmeter. Im Anschluss wollten die Huderinnen das Spiel schnell machen, verloren den Ball dabei aber, sodass der TVO doch noch zum 15:17 kam. Als die Partie zu kippen drohte, trumpfte die Huderin Jessica Galle auf: Innerhalb von einer Viertelstunde netzte sie sechsmal ein. So hatten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung bis zur 56. Minute auf fünf Tore ausgebaut – die Vorentscheidung. Die Gäste zollten in dieser Phase ein Stück weit der laut Dove schwierigen Personalsituation Tribut. In der Deckung agierten sie bei Weitem nicht mehr so aggressiv. "Die Kräfte haben bei uns etwas nachgelassen", sagte Dove und ergänzte: "Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf. Außer die vergebenen Chancen." Da passte es irgendwie ganz gut ins Bild, dass die Gäste kurz vor Schluss nochmals einen Siebenmeter verwarfen.