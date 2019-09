Achim. Viertes Spiel, dritte Niederlage – die JSG Bierden/Uphusen ist nicht sonderlich berauschend in die Fußball-Saison der U19-Landesliga gestartet. Nun setzte es daheim gegen die JSG Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt eine 1:4 (1:2)-Pleite.

Die Gründe für die neuerliche Niederlage hatte Coach Stephan Hotzan schnell ausgemacht: „Wir haben zu viele technische und taktische Fehler begangen.“ Dem Ballverlust vor dem 0:1 (8.) lag ein technischer Fehler zugrunde. Zu dem 0:2 in der 20. Minute trug eine schlechte Rückwärtsbewegung bei. Und beim 1:3 (58.) unterlief der Viererkette ein taktischer Fehler. „Zudem hatte der Gegner gute schnelle Leute, die dann die Fehler gut ausgenutzt haben.“ Dennoch gab es eine Phase, in der sich die Hotzan-Elf Punkte erhoffen durfte. „15 Minuten vor der Pause waren wir dann am Drücker.“ Aber mehr als der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Jonas Schnez (37.) sprang nicht heraus. Hingegen kassierten die Gastgeber per Strafstoß in der 90. Minute noch das 1:4.