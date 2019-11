Magere zehn Tore hat die weibliche B-Jugend des TV Oyten im Auswärtsspiel der Handball-Landesliga beim MTV Eyendorf erzielt und entsprechend verloren. „Unsere vielen technischen Fehler sind uns wieder einmal zum Verhängnis geworden“, bilanzierte Oytens Trainerin Yvonne Geßler nach der 10:21 (5:11)-Pleite beim Klub aus dem Landkreis Harburg.

Gleichauf mit den Gastgeberinnen waren die jungen Oytenerinnen nur beim 1:1 in der Anfangsphase. Fortan setzte sich der MTV Eyendorf bis zur Halbzeit auf sechs Tore ab. Auch im zweiten Abschnitt ließen die Gäste im Angriff die nötige Durchschlagskraft vermissen. In der Schlussminute traf Tarja Mosel für den TVO zum Endstand. Eine höhere Niederlage verhinderte Lilian Fischer. Sechs Siebenmeter parierte die Torfrau des TVO. Die fünfte Saisonpleite ihrer Mannschaft konnte sie mit ihrer starken Leistung aber nicht verhindern. Weiter geht es für den TV Oyten, der momentan in Tabelle auf Platz acht steht, mit einem Kellerduell: Am Sonntag geht es gegen den TuS Komet Arsten II, den Vorletzten des Klassements.

Landesliga Mitte weibliche Jugend B

MTV Eyendorf - TV Oyten 21:10 (11:5)

TV Oyten: Fischer - Mosel (3), Ahrens (2), Rohlfs (2/2), Birkner (1), Borchert (1), Meinke (1), Schidzig, Bahrown

Siebenmeter: MTV Eyendorf 7/1, TV Oyten 2/2

Zeitstrafen: MTV Eyendorf 1, TV Oyten 0 PRÜ