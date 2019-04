War für den Ausgleichstreffer zuständig: Bassens Luca Bischoff. (Björn Hake)

Mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1)-Unentschieden endete die Bezirksliga-Partie zwischen dem Heeslinger SC II und dem TSV Bassen. Gäste-Trainer Uwe Bischoff war bereits vor dem Anpfiff gefordert, als der eigentlich für die Startelf eingeplante Mark Moffat verletzt abwinkte und Kai-Lennart Wessel kurzfristig ins Team rückte.

Trotz der Umstellung hatten die Gäste den besseren Start. Schon früh wurde Luca Bischoff im HSC-Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Die Pfeife von Schiedsrichter Ole Mehrtens blieb jedoch zum Entsetzen der Bassener stumm. Im direkten Gegenzug sorgte Jonas Hotsch dann sogar für den Führungstreffer der Platzherren, als er im Anschluss an einen Eckball gegen die schlecht sortierte TSV-Defensive zum 1:0 traf (9.). Die Elf von Uwe Bischoff schlug jedoch noch vor dem Seitenwechsel zurück. Aus zentraler Position bediente Heiko Budelmann Daniel Wiechert, der eine Flanke in den Strafraum schlug. Dort setzte sich Luca Bischoff im Luftkampf gegen beide Innenverteidiger durch und köpfte zum 1:1 ein (38.).

In Halbzeit zwei verpassten die Gäste früh das 1:2. Zunächst verzog Luca Bischoff nach Rückpass von Jonah Schnakenberg nur knapp, anschließend wusste Daniel Wiechert einen Fehler der Heeslinger Defensive nicht entscheidend zu nutzen. Doch auch die Platzherren blieben gefährlich und forderten TSV-Keeper Andy Wilkens noch das eine oder andere Mal. Da der Ball jedoch kein weiteres Mal im Tor einschlug, blieb es beim Remis. „Das geht am Ende auch völlig in Ordnung. Wir verpassen nach dem Wechsel bei den beiden guten Chancen die Führung, doch auch Heeslingen hatte Möglichkeiten. Ich kann mit dem Punktgewinn sehr gut leben“, sagte Uwe Bischoff.