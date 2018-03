Karsten Krone musste mit Achim/Baden II zuletzt eine Pleite einstecken. (Focke Strangmann)

Ein einziger Spieltag hat gereicht, um die Spannung im Aufstiegsrennen der Handball-Landesliga noch einmal gewaltig zu erhöhen. Mit der SG Achim/Baden II (30:32 gegen den VfL Horneburg) sowie dem Ligaprimus VfL Fredenbeck III (25:34 gegen die HSG Verden-Aller) haben die beiden top-platzierten Teams verloren. Der TSV Daverden hat dagegen seine Pflichtaufgabe gegen den SVGO Bremen gemeistert. Dadurch spitzt sich die Situation an der Spitze zu. Das Team der Stunde ist derzeit aber die Mannschaft, die den Achimern in der Lahofhalle die zweite Saisonniederlage beigebracht hat.

Der VfL Horneburg hat aktuell einen echten Lauf. Oder besser gesagt: Er hat ihn seit Wochen. Denn der VfL hat seine acht vergangenen Spiele allesamt gewonnen. Die Serie gipfelte nun in dem Auswärtssieg in der Badener Lahofhalle. Jenem Ort, der eigentlich als Festung der SG Achim/Baden II gilt. Die Hornburger Serie beeindruckt auch die Konkurrenz. „Dass der VfL am Freitag in Achim gewonnen hat, ist für mich keine Überraschung“, sagt Thomas Panitz, Trainer des TSV Daverden. „Gegen diesen Gegner musst du auf dein Toplevel kommen. Das ist definitiv die Mannschaft der Stunde.“ Vor allem die Mischung aus jungen und alten Spielern im VfL-Team gefällt Panitz. „Im Grunde ist das bei Achim genauso. Das geht uns ja leider ein bisschen ab“, sagt der Trainer. „Die beiden haben uns gegenüber den Vorteil, dass sie die breiteren Kader haben.“ Der Coach ist aber sehr glücklich, dass sich die Situation der Spitze zunehmend zuspitzt: „Es ist doch wunderbar, dass vier Teams so eng beieinander sind.“

Trainer Thomas Panitz mit seinem Toptorjäger Lajos Meisloh (rechts). Beide mischen mit dem TSV Daverden im Titelrennen mit. (Björn Hake)

Panitz steht mit seinem Team aktuell auf Rang vier – mit 26:6 Zählern. Mit derselben Punktzahl befindet sich der VfL Horneburg auf dem dritten Rang. Die von Karsten Krone trainierte SG Achim/Baden II hat durch die Niederlage nur noch einen Punkt mehr auf dem Konto als Daverden und Horneburg. Der Spitzenreiter aus Fredenbeck steht bei 28:4 Zählern. Allerdings ist der VfL raus aus dem Aufstiegsrennen, da die eigene zweite Mannschaft bereits in der Verbandsliga spielt und dies wohl auch in der neuen Saison der Fall tun wird.

Somit reicht in diesem Jahr wahrscheinlich Platz zwei, um den Aufstieg zu feiern. Das ist auch das erhoffte Ziel der Daverdener und der Achimer. Noch sind es aber zehn Spiele, bis alle Entscheidungen gefallen sind. Obwohl nun rund zwei Drittel der Saison geschafft sind, denkt Thomas Panitz, dass künftig jeder Patzer der entscheidende sein könnte. „Ausrutscher sind jetzt nicht mehr erlaubt. Sonst ist man ganz schnell raus dem Rennen um die Spitzenplätze.“

Derzeit spricht allerdings vieles dafür, dass die Spannung bis zum Saisonende anhält und sogar noch zunimmt. Zum einen lassen die Topteams gegen die schwächeren Teams nur wenig Federn, und zum anderen gibt es noch einige direkte Aufeinandertreffen zwischen den Top Vier. Bereits in zwei Wochen empfängt Daverden den VfL Fredenbeck III. Zudem fährt die Panitz-Sieben Anfang April nach Horneburg. Hinzu kommt noch das Derby gegen die SG Achim/Baden II am drittletzten Spieltag. Auf die Krone-Sieben warten im Endspurt sogar zwei Topspiele. Denn zwei Wochen nach dem Auftritt in Daverden, steht zum Saisonfinale das Auswärtsspiel gegen den aktuellen Tabellenführer auf dem Programm.

Genau diese Partie könnte für die SG Achim/Baden II die alles entscheidende werden. Ein Szenario, das Karsten Krone nicht wirklich gefällt. Im Gegensatz zu Panitz ist der SG-Trainer weniger glücklich darüber, dass nun vier Teams um den Titel kämpfen. „Eigentlich ist nichts passiert. Wir sind noch immer gut dabei. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass wir am Freitag die zwei Punkte verloren haben“, sagt Krone. „Ich hätte unser Punktepolster gerne bis zum letzten Spieltag behalten.“

Einen echten Favoriten auf den Gewinn der Meisterschaft vermag Karsten Krone jetzt nicht auszumachen. „Alle vier Teams haben die besten Chancen. Zudem haben alle noch schwierige Spiele vor sich.“