Blickt optimistisch in die nahe und auch ferne Zukunft: Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato. (Björn Hake)

Achim. Was passiert am kommenden Wochenende, was in der Winterpause und was im Sommer 2019? Drei Fragen, denen sich Fabrizio Muzzicato, Coach des Fußball-Oberligisten TB Uphusen, gestellt hat.

Beim Oberliga-Kontrahenten SV Atlas Delmenhorst hat sich kürzlich einiges bewegt: Der SVA trennte sich von Trainer Jürgen Hahn (wir berichteten). Zwei der jetzigen TBU-Akteure haben eine Atlas-Vergangenheit, Dennis Janssen und Sebastian Kmiec. Beide liefen in der Saison 2017/2018 noch für die Delmenhorster auf. Und insbesondere der Abgang von Janssen war keiner im Guten. Treiben den TBU-Trainer nun Gedanken um, die beiden Stammspieler könnte es wieder zurück zum Ex ziehen? „Ich weiß, wie schnell es im Fußball laufen kann. Und Atlas ist eine sehr attraktive Adresse. Aber die Jungs sind zufrieden, sie sehen das Entwicklungspotenzial in unserer Mannschaft und fühlen sich sehr wohl. Ich kenne beide ja schon lange. Daher besteht ein Vertrauen zueinander, was sehr wichtig für beide Seiten ist. Wir werden sehen, was im Sommer passiert. Aber klar ist, dass wir sie halten wollen.“

Wandspieler gewünscht

Der Sommer ist noch lange hin, der Winter steht jedoch schon vor der Tür und damit auch das nächste Transferfenster. In diesem will Fabrizio Muzzicato liebend gerne einen neuen Mitspieler begrüßen, einen für die Offensive. „Der Bedarf ist da, auch wenn wir das in vielen Spielen auch ohne echten Stürmer sehr gut gemacht haben. Ich hoffe, Thomas Celik ist im Januar wieder zu hundert Prozent fit, dann wären wir auch nicht unter Zugzwang. Doch es wäre schon wichtig, einen Stürmer zu holen, wenngleich es auch sehr schwierig ist, jemanden im Winter zu finden, der uns gleich weiterhelfen kann.“ Zudem sucht der Coach nicht irgendeinen Stürmer, sondern einen bestimmten Typen. Dabei bemüht er den von Ottmar Hitzfeld kreierten Namen „Wandspieler“. Einer, der die Bälle abschirmt, sie hält, damit seine Mitspieler nachrücken können, und die Bälle dann verteilt. Muzzicato hat seine Wunsch-Kandidaten. Ob einer seiner Wünsche auch in Erfüllung gehen wird? Das steht noch im Raum. „Kontakt besteht, mehr aber auch noch nicht.“

Der dritte Blick in die Zukunft ist ein kurzer, denn bereits am Sonnabend werden die Arenkampkicker von Arminia Hannover empfangen (Anpfiff: 14 Uhr). Trainiert wird die Arminia von Murat Hikmet Salat, einem guten Bekannten von Muzzicato. Und beide verfolgen die gleiche Spielphilosophie. „Ich schaue mir Arminia gerne an, der Spielstil gefällt mir. Sie haben Lust auf Fußballspielen, sind variabel und haben eine gewisse Grundaggressivität. Das ist ein ähnliches Kaliber wie der HSC.“ Und diesen HSC Hannover, Tabellenzweiter, haben die Uphuser zuletzt mit 5:1 bezwungen. „Ja, solche Mannschaften liegen uns. Aber eine Garantie ist das noch immer nicht.“ Das Problem des TBU ist in dieser Saison bekanntlich die Unbeständigkeit. Nun fand bei Muzzicato jedoch ein Umdenken statt. „Ich habe vor dem Spiel gegen Hagen den Jungs 50-mal gesagt, dass wir nachlegen müssen. Jetzt lasse ich mich einfach überraschen. Ich habe ihnen gesagt: Wenn sie möchten, können sie gerne gewinnen (lacht).“

Obwohl der bisherige Saisonverlauf mit den konstant inkonstanten Auftritten gegen ein erfolgreiches Auswärtsintermezzo spricht, geht Muzzicato zuversichtlich in die Partie beim punktgleichen Kontrahenten. Zwar wird ihm Frithjof Rathjen (beruflich) nicht zur Verfügung stehen, Kerem Sahan (zurück nach Sperre) und Kevin Artmann hingegen schon. Artmanns Aussage nach dem Spiel – „Mit dem richtigen Tape geht das nächste Woche wieder“ – scheint sich damit zu bewahrheiten.