Kilian Tiller verpasst das Derby gegen Bremen. Der Oytener ist krank. (Björn Hake)

Oyten. Keine Frage: Zum Auftakt der Saison meint es der Spielplan nicht gut mit dem TV Oyten. Gleich dreimal muss das Team aus der Jugendhandball-Bundesliga in der Fremde ran. In der Pestalozzihalle laufen die von Thomas Cordes trainierten „Vampires“ erstmals am 30. September auf. Gegner wird dann Mitaufsteiger BSV 93 Magdeburg sein. Zuvor steht aber das Derby gegen die SG HC Bremen/Hastedt an (Sonntag um 17 Uhr). Das Gründungsmitglied der Bundesliga ist nach einer Ehrenrunde in der Oberliga wieder zurück im Oberhaus.

Der Start verlief verheißungsvoll für die Truppe um Trainer Tim Schulenberg. Nach Erfolgen daheim gegen den HSV Hamburg (28:22) und beim VfL Bad Schwartau (42:30) geht der Nachwuchs des Männer-Oberligisten als Zweiter der Tabelle in die Partie gegen Oyten. „In Bremen hat Tim Schulenberg eine starke Truppe zusammen. Nach den bisherigen Spielen geht die Favoritenrolle sicherlich an Hastedt“, sagt Cordes. Der Trainer weiß aber auch, dass die bisherigen Gegner des Nachbarn nicht zu den Top-Teams der Liga zählen. Der HSV sei in dieser Saison nicht so stark wie im Vorfahr und in Bad Schwartau habe seine Mannschaft im Vorjahr die einzigen beiden Auswärtspunkte geholt, gibt Cordes eine Einschätzung ab.

Verzichten muss der 34-jährige Coach in der Hansestadt auf Kilian Tiller und Mathis Köhlmoos. Anstatt des erkrankten Linkshänders Tiller wird der B-Jugendliche Bjarne Niemeyer auf dem rechten Flügel auflaufen. Für Keeper Köhlmoss (Kursfahrt) rückt Dimo Möller an die Seite von Jonas Lüdersen. Zudem hat Cordes eine weitere Option im Rückraum: Seit Donnerstag liegt die Spielberechtigung für Joost Sanders vor. Die Stimmung sei trotz der beiden Niederlagen bestens, versichert Cordes: „Alle sind heiß und freuen sich auf das Derby.“