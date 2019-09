Verbandsliga Nordsee Männer: Für den TSV Daverden geht es im ersten Heimspiel der Saison gegen einen großen Namen. Denn mit dem TSV Bremervörde kommt ein Absteiger aus der Oberliga in die Schulsporthalle nach Langwedel. Allerdings musste die Truppe um Trainer Adnan Salkic gleich zum Auftakt feststellen, dass auch in der Verbandsliga guter Handball gespielt wird. 17:27 hieß es nach 60 Minuten gegen den OHV Aurich II. Geht es nach Ingo Ehlers, dann werden die Gäste auch nach dem zweiten Spiel ohne Punkte dastehen. „Bremervörde hat eine junge Truppe, der ein wenig die Durchschlagskraft aus dem Rückraum fehlt. Ich sehe uns im Spiel Eins-gegen-eins vorne“, geht Daverdens Coach die Partie zuversichtlich an. Constantin Pasenau raus, Theo Gäjten rein: Diesen Wechsel vermeldet Ingo Ehlers beim Personal. „Constantin hat sich am vergangenen Wochenende in Oldenburg den Fuß verstaucht, er fällt voraussichtlich vier Wochen aus“, nennt der Trainer des TSV den Grund.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Langwedel