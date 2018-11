Er greift Dogan Yalcin unter die Arme: Amer Miry, Kapitän des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim. (Björn Hake)

Achim. In der Regel fordert ein Fußballtrainer von seinen Spielern, diszipliniert zu sein. Dazu zählt auch Pünktlichkeit – etwas, das der Coach hinsichtlich seiner Vorbildfunktion ebenfalls an den Tag legen sollte. Im Amateursport ist das aber manchmal nicht ganz so einfach, wie das Beispiel Bülent Kaksi zeigt. Aus beruflichen Gründen hatte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten 1.FC Rot-Weiß Achim zuletzt immer größere Probleme, am Dienstag und am Donnerstag zum Trainingsstart um 19 Uhr zu erscheinen. Meistens kämpfte sich der 39-Jährige zu dieser Zeit noch durch den Verkehr auf der A1, was eine regelmäßige Verspätung von 15 bis 30 Minuten zur Folge hatte.

Eine Lösung für dieses Problem gab es laut Achims Sportlichem Leiter Fikret Karaca nicht: Aufgrund der vielen „Frühaufsteher“ im Achimer Team sei an der Trainingszeit nicht zu rütteln gewesen, und auch eine Änderung der Trainingstage sei nicht umsetzbar. Für Kaksi, dem ehemaligen Oberliga-Spieler des TB Uphusen, war dies jedoch kein Zustand mehr. Deshalb sah er sich veranlasst, vergangene Woche die Reißleine zu ziehen und seinen Rücktritt bekannt zu geben (wir berichteten).

„Wenn das auf Dauer so geblieben wäre, dann hätten wir von der Vorstandsetage auch eingegriffen. Die Mannschaft braucht den Trainer. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sich Bülent aber selber dazu entschlossen. Er meinte, dass es so nicht korrekt, nicht fair und nicht richtig sei“, bedauerte Karaca. Seine Hoffnung, Kaksi überlege es sich noch einmal anders, zerschlug sich. Kaksi blieb bei seinem Entschluss. Und das ist mit seinem Nachfolger zu erklären. In Dogan Yalcin, der Kaksi zuletzt unterstützte, sieht der Ex-Coach einen geeigneten Mann für den Posten beim Aufsteiger. „Er hat uns gesagt: Dogan soll es machen. Ich bin mir sicher, dass Bülent uns sonst nicht im Stich gelassen hätte“, meinte Karaca.

Mit Yalcin überträgt der Bezirksligist einem sehr jungen Mann die Verantwortung. Der B-Lizenz-Inhaber ist erst 22 Jahre alt und besitzt noch keine Erfahrung als Trainer im Herrenbereich. Trotzdem soll er nicht nur übergangsweise übernehmen. „Für uns ist er eine Dauerlösung. Wir schenken ihm das Vertrauen, er ist sehr engagiert“, sagte Karaca über den Mann, der sich fleißig fortbildet. Neben dem Erwerb der B-Lizenz, ging Yalcin auch schon in die Praxis – beim SV Werder Bremen. „Dort habe ich die A-, D- und E-Jugend trainiert“, skizzierte der neue Achimer Übungsleiter, der die dritte Saison bei RW aktiv ist. Die Rolle als Torwart will er nur noch bei Bedarf ausfüllen.

Es gibt genügend Beispiele, die zeigen, dass sehr junge Trainer im Herrenbereich durchaus funktionieren. Damit er nicht scheitert, schaute Yalcin bei seinem Vorgänger ganz genau hin. „Ich habe viel von Bülent mitgenommen. Von ihm kann man einiges über das Abwehrverhalten lernen, aber auch sein Erscheinungsbild fällt einem ins Auge. Er hatte seine Struktur, weiß wie man eine Führungskraft ist“, beschrieb Yalcin. Es wird deutlich: Der 22-Jährige sieht sich noch in der Entwicklung. „Die Mannschaft kann von mir lernen, ich kann von ihr lernen“, lautet sein Credo. Für die Zukunft soll Amer Miry ein wichtiger Ansprechpartner für ihn sein. Der erfahrene Kapitän der Rot-Weißen greift Yalcin unter die Arme, nimmt die Rolle des Bindeglieds ein. „Wir sind permanent im Gespräch. Er ist der Älteste im Kader, besitzt 20 Jahre Fußballerfahrung und kennt das Ganze, dieses Kaliber Bezirksliga“, sagte Yalcin.

Womöglich erhält der neue Coach im neuen Jahr weitere Unterstützung. Andreas Taubhorn, der sich im September aus zeitlichen Gründen zurückzog, könnte wieder zum Trainerteam von RW Achim stoßen. Das schließt er zumindest nicht aus, wie er im Austausch mit Karaca verriet. „Wir sind Freunde und telefonieren täglich. Er ist noch nicht weg, ist im Beruf aber einen Posten aufgestiegen und steht mehr in der Verantwortung“, informierte der 40 Jahre alte Sportliche Leiter. Insgesamt sieht Karaca die Lage ziemlich entspannt. „Es ist alles im grünen Bereich. Wir sind eine Familie und können den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen. Als ganz kleiner Verein, der wir sind, ist es nicht einfach da zu bestehen. Es wäre für uns also auch kein Beinbruch, wenn wir absteigen sollten“, sagte er.

Natürlich, schloss Fikret Karaca an, werde sich der aktuelle 13. dagegen vehement wehren. Demnach soll der verschenkte Sieg bei der TSG Wörpedorf-Grasberg wegen des Einsatzes des nicht spielberechtigten Spielers Mustafa Kaya am Ende der Saison keine Rolle spielen. Yalcin legt dabei vor allem Wert auf die Kompaktheit. Er möchte die Gegentorflut mit cleverer taktischer Ausrichtung stoppen. Nach seinem missglückten Debüt in Lilienthal (0:3) soll in seinem zweiten Spiel, der kommenden Partie beim TSV Bassen, eine etwas chaotische Hinrunde zu einem guten Ende geführt werden.