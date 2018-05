Punkten Ole Laabs (l.) und Kevin Artmann weiter, können sie bald feiern. (Björn Hake)

Oberliga Niedersachsen: Das Selbstvertrauen ist beim TB Uphusen mit der Zeit gewachsen. Das bestätigt auch Trainer Fabrizio Muzzicato, der in den vergangenen Wochen mit seinem Team auf Platz zehn geklettert ist und sich ein kleines Polster von vier Punkten auf die Abstiegszone erarbeitet hat: „Wir stecken zwar noch in einer kniffligen Situation, aber für mich als Trainer ist es nur schwer vorstellbar, dass wir jetzt kurz vor dem Saisonende aufhören zu punkten“, meint der Coach des TBU. Spielerisch haben die Uphuser in den vergangenen Partien zwar nicht immer überzeugt, aber eben die nötigen Punkte geholt, um die Klasse zu halten. Dass dem Team dies gelingt, zeichnet sich immer mehr ab. Und an diesem Spieltag kann ein vorentscheidender Schritt gemacht werden. Der TBU muss beim Vorletzten MTV Eintracht Celle antreten. „Um ganz sicher die Liga zu halten, sind wir wohl noch in der Pflicht, drei oder vier Punkte zu holen“, rechnet Muzzicato vor. „Unterschätzen dürfen wir Celle auf keinen Fall. Jedes Spiel in dieser Liga hat seine Schwierigkeiten. Das haben wir gegen Göttingen gesehen.“ Definitiv ausfallen wird beim TBU nur der verletzte Johannes Ibelherr.

Anpfiff: Sonnabend um 17.30 Uhr in Celle