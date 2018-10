Uwe Bischoff erlebte in Lilienthal einen schlimmen Nachmittag. (Karsten Klama)

Lilienthal. Nichts wurde es für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassen mit dem ersten Auswärtssieg. Im Gegenteil: Nachdem sie das Spiel über lange Zeit völlig kontrollierten, brachen die Gäste in der Schlussphase ein und kassierten beim SV Lilienthal-Falkenberg noch eine empfindliche 1:5 (1:1)-Niederlage. TSV-Trainer Uwe Bischoff konnte nur den Kopf schütteln: „Da beherrschen wir Spiel und Gegner, leisten uns den Luxus, gleich zwei Elfmeter zu verschießen und bekommen dann nach dem völlig unnötigen 1:2 kein Bein mehr an den Boden. Man kann kaum beschreiben, wie unnötig diese Niederlage ist.“

Sein Team war wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Schon in der vierten Minute lag der Ball im Tor der Platzherren. Doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition zurück getroffen. Der reguläre Führungstreffer gelang in der 18. Minute Daniel Wiechert. Doch nur vier Minuten später glichen die Gastgeber aus. Nach rund einstündiger Spielzeit hatten die Gäste dann gleich zwei Mal die Möglichkeit, per Strafstoß in Führung zu gehen. Doch den ersten Versuch setzte Mark Moffat an die Unterkante der Latte (56.). Beim zweiten Mal scheiterte Luca Bischoff an Torhüter Konstantin Gaber (60.).

Extrem unglücklich war die Entstehung des entscheidenden 1:2. Die TSV-Defensive wollte einen langen Ball abschirmen und ins Aus trudeln lassen. Ein SV-Angreifer schaltete schneller, brachte den Ball noch in die Mitte, wo Jules-Bertrand Bingana zum 2:1 traf (75.). Anschließend brach das Unheil über die Gäste herein, die in schöner Regelmäßigkeit drei weitere Gegentore kassierten (79., 82., 87.).