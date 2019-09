Alex Ruf (links) und der TSV Etelsen haben am Sonntag Florian Funke und Hülsen mit 3:0 bezwungen. (Björn Hake)

Der eine Trainer war zufrieden, der andere nicht. So weit, so gut. Das Paradoxe daran ist jedoch, dass es Marc Jamieson, Coach des Fußball-Bezirksligsten SV Vorwärts Hülsen, war, der am Sonntagnachmittag mit seinem Team zufrieden war. Denn die Hülsener verloren ihr Auswärtsspiel gegen den TSV Etelsen mit 0:3 (0:1). Nils Goerdel, Trainer des Siegerteams und aktuellen Tabellenführers, hätte sich hingegen eine bessere Leistung seine Mannschaft gewünscht.

Beide Übungsleiter waren sich nach dem Schlusspfiff einig, dass das Resultat zugunsten der Etelser ein wenig zu hoch ausgefallen sei. Und das war es in der Tat. Die Gäste aus dem Südkreis waren nämlich nicht um drei Tore schlechter. „Unsere Probleme hatten wir in der Offensive“, stellte Jamieson fest. „Bis zum letzten Drittel machen wir das richtig gut, sind dann aber zu harmlos.“ Das galt vor allem für den zweiten Durchgang. In diesem hatten die Gäste keine gefährliche Chance.

Das sah vor dem Pausenpfiff ganz anders aus. Denn die erste dicke Chance der Partie besaß Hülsen. Es lief erst die dritte Spielminute, da hätte der SVV eigentlich in Führung gehen müssen: Maurice Bertram brachte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum. Dort stand Gianluca Müller am langen Pfosten komplett allein und kam auch an das Spielgerät. Aus sehr guter Schussposition drosch er die Kugel aber weit unter das Tor. „Wenn wir da in Führung gehen, läuft das Spiel natürlich ganz anders. Aber, wenn, wenn, wenn zählt nun einmal nicht“, sagte Jamieson.

Frühes Tor durch Gülalan

Anstatt einer Gästeführung bekamen die Zuschauer nur eine Zeigerumdrehung später das 1:0 auf der Gegenseite zu sehen. Alex Ruf legte den Ball auf seinen Sturmpartner Emrullah Gülalan ab. Der nahm den Ball aus mehr als 25 Metern volley und überraschte damit wohl SVV-Keeper Bastian Rosilius. Der Keeper konnte dem Ball nur hinterherschauen, wie dieser in seinem Netz landete.

Hülsen steckte nach dem frühen Rückstand aber keineswegs auf und hatte in der 13. Minute die Möglichkeit auszugleichen. Doch diesmal scheiterte der junge Felix Wolf am TSV-Torhüter Cedric Dreyer. Auf der Gegenseite verpasste Timo Schöning, der am vergangenen Wochenende einen Viererpack geschnürt hat, das 2:0 nur knapp. Nach feiner Vorarbeit von Ruf wurde Schönings Schuss aber noch geblockt. In der Nachspielzeit bekamen die Gäste noch einen Freistoß in guter Position zugesprochen. Diesen trat Marcel Meyer, Dreyer machte sich jedoch breit und parierte.

Viel mehr passierte in der ersten Halbzeit nicht – und auch in der zweiten brannten die favorisierten Schlossparkkicker kein Feuerwerk ab. Während sich die Gäste zwar bemühten, gefährlich vor das Etelser Tor zu kommen, dies aber verpassten, kamen die Gastgeber aber immerhin zu ein paar Chancen. Und die wurden dann auch eiskalt genutzt. Für das 2:0 musste aber eine Standardsituation her. Nico Meyer schlug einen Freistoß in den Strafraum, wo Bastian Reiners stand und den Ball ins Tor beförderte (65.). Mit dem zweiten Etelser Treffer war die Begegnung gelaufen. Den Schlusspunkt setzte Luca Homann (87.). Er schloss einen der wenigen sehenswerten Spielzüge mit dem 3:0 für den Tabellenführer ab. Trotz des deutlichen Resultats war es für die Schlossparkkicker unter dem Strich aber ein Arbeitssieg – nicht mehr und nicht weniger.

„Wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir anfangs zu defensiv waren. Wenn du früher Druck machst, bringst du Etelsen vielleicht mehr in Bredouille“, sagte Jamieson. „Mit der Teamleistung bin ich aber zufrieden. Alle haben gefightet und guten Einsatz gezeigt.“ Nils Goerdel hätte bei seiner Elf hingegen gerne mehr Spielfreude gesehen: „In den ersten 20 Minuten waren wir variabel, haben danach aber kaum noch Fußball gespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann mehr Krampf und eher Holper-Fußball.“