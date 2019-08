Die Fußball-Schiedsrichter müssen sich reichlich neuen Stoff aneignen, denn viele Regeln haben sich geändert. (Björn Hake)

Nun geht es wieder los in den Fußball-Ligen der Region. Den Anfang macht die Oberliga, die Landes-, Bezirks-, Kreisligen et cetera ziehen eine Woche später nach. In der Vorbereitung galt der Fokus der Kondition, den Pass- und Laufwegen, der Integration der neuen Spieler, dem Spielsystem und auch den Taktiken. Doch eines durfte dabei nicht vergessen werden, denn auch in puncto Regeln gab es viel Neues zu lernen. Auf der 133. Sitzung des International Football Association Board (IFAB) wurden nämlich einige neue Fußballregeln bekannt gegeben, die bereits seit dem 1. Juni Gültigkeit besitzen.

Der DFB stellt das neue Regelwerk auf ganzen 164 Seiten vor, wir verkürzen das ganze und beschränken uns auf die wichtigsten Neuerungen, von denen es zur Saison 2019/2020 einige gibt. „Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Es gibt viele unterschiedliche Punkte, die bereits lange zur Diskussion standen und nun formuliert wurden“, berichtet Verdens Kreisschiedsrichterobmann Marcus Neumann.

Die Crux mit der Definition

Das leidigste Thema zuerst: das Handspiel. Die meist diskutierte Regel im Fußball betrifft gleich mehrere Neuerungen. So gilt fortan, dass mit der Hand kein Tor mehr erzielt werden kann. Bislang war dies möglich, wenn das Handspiel nicht beabsichtigt war. Nun wird abgepfiffen, wenn aus einem Handspiel eine Chance oder ein Tor entsteht. Das gilt jedoch nur für die Offensive. Wird ein Tor unabsichtlich mit der Hand verhindert, wird derjenige nicht bestraft.

Absicht oder keine Absicht, natürliche oder unnatürliche Bewegung, Vergrößerung der Körperfläche oder nicht? Fragen, die so häufig in puncto Handspiel gestellt werden. Abhilfe soll nun folgende Regel schaffen: Wenn ein Spieler Arme oder Hände über Schulterhöhe hält, wird beim Kontakt mit dem Ball grundsätzlich abgepfiffen. Schön und gut meint Marcus Neumann, „aber versuchen Sie mal hochzuspringen, ohne die Arme über den Schultern zu haben. Man muss ja irgendwie Schwung holen.“

Zudem sind weitere Beispiele bezüglich Handspiel im neuen Regelwerk beschrieben. Die Grauzonen für die Unparteiischen sind somit kleinere geworden, doch es gibt sie weiterhin. „Es bleibt kompliziert, lösen tun die Neuerungen das Problem nicht“, vermutet auch Neumann. Es bleibt dabei, dass sich die Handspielregel nicht einfach definieren lässt, Interpretationsspielräume wird es wohl immer geben.

Die Luft ist raus

Es ist wohl einer der schönsten Sätze im Fußball: „Der Schiedsrichter ist Luft.“ Doch nun hat er keinen Bestand mehr. Wechselt der Ballbesitz oder entsteht durch die Berührung des Unparteiischen mit dem Ball eine gefährliche Situation oder gar ein Tor, dann gibt es fortan Schiedsrichterball. Bei der Umsetzung sieht Marcus Neumann allerdings noch Probleme: „Es dürfte teils schwierig zu entscheiden sein, wann die Ballberührung wirklich zu einem aussichtsreichen Angriff geführt hat. Zudem ist es für einen Schiedsrichter schwierig, zu entscheiden, was ein aussichtsreicher Angriff ist und was nicht.“

Neue Regel längst umgesetzt

Apropos Schiedsrichterball: Zu diesem darf in Zukunft nur noch ein Spieler der Mannschaft antreten, die zuvor im Ballbesitz war. Diese neue Regel wurde nun im Regelwerk formuliert und festgehalten, wird in der Realität aber längst umgesetzt.

Mehr Auswahl

Links oder rechts? Ergänzend zu dieser Frage kommt nun eine weitere Komponente hinzu. Der Sieger des Münzwurfes vor der Partie kann nun wählen, auf welcher Seite sein Team zunächst spielen soll, oder ob sie den Anstoß ausführen darf. „Zumeist wird die Wahl auf den Anstoß fallen, da die Teams erst mal in Ballbesitz kommen wollen, um so mehr Sicherheit zu haben“, vermutet Neumann.

Kurze Wege

Eines der wohl beliebtesten Mittel, um im Spiel Zeit zu schinden, ist das Auswechseln von Spielern. Langsam trotten die Akteure vom anderen Ende des Spielfeldes zur Mittellinie, lassen sich von den Zuschauern noch feiern, klatschen noch mit den Mitspielern ab oder übergeben in aller Ruhe die Kapitänsbinde. Zumindest die langen Wege gehören nun der Vergangenheit an. Fortan hat ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Feld über die für ihn nächstgelegene Begrenzungslinie zu verlassen. Zudem muss sich der Spieler umgehend danach in die Technische Zone oder die Umkleidekabine begeben. „Das ist eine sehr gute Sache. Dadurch wird das Spiel schnell gehalten. Trainer haben durchaus aus taktischen Gründen denjenigen ausgewechselt, der am weitesten weg war. Dadurch sind immer einige Sekunden von der Uhr gegangen“, weiß Marcus Neumann.

Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel: Ist etwa die Sicherheit des auszuwechselnden Spielers gefährdet, weil er beispielsweise an den gegnerischen Fans vorbei muss, kann er den Platz auch an einer anderen Stelle verlassen.

Abstand halten

Ein paar Zentimeter die gegnerische Mauer noch rüberschieben, dann ergibt sich eine bessere Schussbahn für den Freistoßschützen. Diesen Gedanken haben bisher viele Spieler gehabt und schon begann das Gedrängel in der Mauer. Fortan wird alles friedlich und ohne Körperkontakt vonstattengehen. Die neue Regel besagt nämlich: Sobald drei oder mehr Spieler des verteidigenden Teams eine Mauer bilden, müssen die gegnerischen Akteure einen Abstand von mindestens einem Meter zur Mauer einhalten bis der Ball im Spiel ist.

Auch beim Einwurf heißt es nun: Abstand halten. Und das nicht zum Einwerfer, sondern zur Seitenlinie. Zwei Meter beträgt der erforderliche Abstand zur Linie, egal, wie weit der Einwerfer dahinter steht.

Kurzer Abstoß

Abstand halten müssen in Zukunft beim Abstoß nur noch die gegnerischen Akteure. Der Ball muss nämlich nun nicht mehr erst den Strafraum verlassen, um von einem Mitspieler angenommen werden zu dürfen. Dasselbe gilt auch für Freistöße innerhalb des Sechzehners. „Das ist eine sinnvolle Änderung. Auch dadurch wird das Spiel schneller und hat man entsprechend qualifizierte Spieler für die Spieleröffnung, könnten weite Abstöße deutlich weniger werden“, vermutet Neumann. Das würde die Attraktivität des Spiels steigern. Doch bis das in der Praxis gänzlich umgesetzt wird, könnte noch eine Weile vergehen. „Bisher sehe ich sehr oft noch die Spieler links und rechts vom Strafraum stehen und auf den Ball warten.“

Ein Zeichen setzen

Umgewöhnen werden sich in Zukunft auch die Vereinsoffiziellen müssen, denn nun können auch sie ganz konkret mit Karten bedacht werden. Falls der Schiedsrichter nicht herausfindet, wer genau der Übeltäter war, wird automatisch der Chef-Trainer bestraft. „Das ist ein gutes Signal und ein eindeutiges Zeichen für alle“, befürwortet Neumann diese Änderung.

Ein Fuß okay, zwei nicht

Bei der Ausführung eines Elfmeters müssen sich die Torhüter nur noch mit einem Fuß auf der Torlinie befinden statt wie bisher mit beiden. Welcher Vorteil sich dadurch ergeben soll, wird jedoch nicht wirklich klar.

Kreiseigene Neuerung

Eine weitere Regeländerung haben die Vereine im Kreis Verden für sich beschlossen. Sie betrifft die Wechselmöglichkeiten in der Kreisliga. Die Vereine haben sich darauf geeinigt, dass lediglich drei Wechsel konform sind. Bisher war es möglich, Spieler beliebig ein- und auszuwechseln. „Auch das ist sehr sinnvoll, denn oft wurde dies genutzt, um Zeit zu schinden. Es gab Spiele, in denen Mannschaften zwölfmal gewechselt haben“, berichtet Verdens Kreisschiedsrichterobmann.

Offene Fragen

164 Seiten lang ist das neue Regelwerk, offene Fragen gibt es aber dennoch. Ein Schiedsrichter ist nun keine Luft mehr, wenn er den Ball berührt. Doch was ist er, wenn er mit einem Spieler zusammenrasselt? Diese Frage wird bisher nicht beantwortet. Auch bei Marcus Neumann sind nach Durchsicht der Änderungen einige Fragezeichen aufgetaucht: „Was mir fehlt, ist eine Regelung für den Jugendbereich in puncto Trainerbestrafung.“ Wird eine Junioren-Mannschaft von nur einem Volljährigen betreut, darf dieser nicht des Platzes verwiesen werden. „Ändert sich das jetzt?“, lautet Neumanns Frage entsprechend.

Und das ist nicht seine einzige. „Ich habe auch noch keine Informationen darüber, welche Folgen Gelbe Karten für Trainer und Verantwortliche haben. Und betrifft das auch alle Ligen? In den tieferen Klassen haben Gelbe Karten ja nicht mal eine Auswirkung auf die Spieler.“ Die Antworten darauf will Neumann auf den kommenden Ausschüssen erfahren.

Fazit

Reichlich neuen Stoff müssen sich da die Schiedsrichter aneignen. Bisher hat Marcus Neumann vermehrt positive Reaktionen verzeichnet, einen genaueren Überblick wird er sich aber erst am kommenden Montag beim Schiedsrichter-Lehrabend verschaffen können. „Bisher haben alle nur elektronisch Bescheid über die Änderungen bekommen. Dann werde ich erstmals persönliches Feedback bekommen. Aber bisher wurde alles ganz normal aufgenommen.“

Doch nicht nur die Unparteiischen müssen sich mit den neuen Regeln vertraut machen, das gilt auch für Spieler und Vereinsoffizielle. Denn Marcus Neumann warnt: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ Er geht auch davon aus, dass nicht überall sämtliche Veränderungen verinnerlicht wurden. „Aber ich sehe das entspannt, dass ist jede Saison so. Je älter die Spieler sind, desto mehr Unverständnis herrscht. In der Regel pendelt sich das im Laufe der Saison ein. Nur nach dem ersten Pfiff gucken manche wie die Ente bei einem Blitz.“