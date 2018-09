Mohamed Sibahi war einer der Aktivposten im Oytener Angriff. Der Mittelmann erzielte acht Tore in Flensburg. (Björn Hake)

Flensburg. Beim Saisonauftakt gegen den 1. VfL Potsdam hatte sich der TV Oyten durchaus etwas ausgerechnet. Nach dem 20:25 in Brandenburg war der Jugendhandball-Bundesligist daher auch ziemlich enttäuscht. Und auch nach Saisonspiel Nummer zwei stehen die Oytener ohne Erfolgserlebnis da. Wobei damit am Sonntag auch nicht zu rechnen war. Denn der TVO musste beim Nachwuchs der SG Flensburg-Handewitt antreten. Im hohen Norden gab es die zu erwartende Niederlage. Der Unterbau des amtierenden Deutschen Meisters gewann die Begegnung mit 35:24 (21:11).

TVO-Trainer Thomas Cordes blieb am Ende nichts anderes übrig, als die klare Niederlage anzuerkennen. „Natürlich haben wir insgeheim gehofft, dass wir das Resultat besser gestalten können. Es wäre aber auch vermessen, wenn wir nach Flensburg fahren und sagen, dass wir hier gewinnen“, meinte Cordes. Schließlich gehört die SG zum Besten, was die Jugend-Bundesliga zu bieten hat. Und das habe sich laut des Oytener Trainers über die gesamte Spielzeit gezeigt: „Flensburg hat ein gutes Tempo vorgelegt. Im Grunde war es für den Gegner ein Start-Ziel-Sieg.“

Daher sah sich der Coach der Gäste bereits in der sechsten Minute dazu gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Zu diesem frühen Zeitpunkt des Spiels führte die SG Flensburg-Handewitt mit 5:1. Wirklich besser sollte es danach zunächst aber nicht werden. Weiterhin hatte der TVO dem Favoriten nur wenig entgegenzusetzen. In der 28. Spielminute gingen die Gastgeber erstmals mit zehn Toren in Führung – 20:10. Zur Pause war die Begegnung bereits entschieden. Für Oyten ging es in den zweiten 30 Minuten daher nur darum, dass das Spiel nicht zum Debakel wird.

Bis zum Ende gekämpft

Immerhin sollte den Gästen dies gelingen. Der Toreabstand wurde in Durchgang zwei nicht mehr entscheidend größer. „Wir haben die Deckung umgestellt, das hat uns Aufschwung gegeben“, sagte Cordes. Vor allem wurde der Trainer von der Abwehrarbeit Leonard Fischers überzeugt. „Hin und wieder konnten wir den Spielfluss der SG wegnehmen. Aber gegen solch ein Topteam die Wende zu schaffen, ist natürlich extrem schwer“, sagte Cordes. „Die Jungs haben aber bis zum Ende vernünftig gekämpft. Aufgrund unserer Leistung aus der zweiten Halbzeit müssen wir uns nicht eingraben.“

Am kommenden Wochenende wartet auf den TVO das dritte Auswärtsspiel in Folge: Es steht das Derby gegen Bundesliga-Rückkehrer SG HC Bremen/Hastedt an.