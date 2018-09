Nachwuchsspieler Mattis Brüns traf beim TVO-Sieg viermal. (Björn Hake)

Oyten. Handball ist so einfach. Wenn eine Mannschaft zum Ende einer Partie in Führung liegt, ist es ausreichend, um feiern zu dürfen. Genauso erging es am Sonnabend auch den Landesliga-Männern des TV Oyten nach ihrem Auswärtsspiel beim TV Gut Heil Spaden. Nachdem die Gäste aus dem Kreis Verden nach der Hälfte der Spielzeit noch mit 9:11 in Rückstand gelegen hatten, bogen sie die Partie, die für den TVO den Saisonauftakt bildete, in Durchgang zwei um: Die Oytener siegten mit 24:20.

Die von Jürgen Prütt trainierte Mannschaft setzte sich in der ausgeglichenen zweiten Halbzeit zum richtigen Zeitpunkt ab. Sechs Minuten vor dem Spielende lagen die Gäste mit nur einem Tor in Führung – 21:20. Die Prütt-Sieben kassierte in der restlichen Spielzeit jedoch keinen Gegentreffer mehr, markierte dafür aber selbst noch drei Treffer. Die Premiere auf der TVO-Bank war für Coach Prütt eine erfolgreiche. Der sagte in seiner Bilanz: „In der ersten Halbzeit haben wir ein paar Bälle hergeschenkt. Dadurch kam Spaden zu schnellen Gegenstößen und hat sich leicht abgesetzt. In der zweiten Halbzeit haben wir aber sehr gut verteidigt und uns dann noch belohnt.“

Mit einem Auswärtsspiel gegen Spaden zu starten, sei eine unangenehme Aufgabe, meinte Prütt: „Dass wir gewonnen haben, gibt daher ein umso besseres Gefühl.“ Aus einer geschlossen Teamleistung habe die rechte Angriffsseite mit Marcel Wrede und Marcel Vornholt besonders überzeugt, sagte Coach Jürgen Prütt.