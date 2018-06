Die sechsjährige Faviola ist eines der beiden hoffnungsvollen Pferde der 25-Jährigen. Anders als Florida werden die beiden Nachwuchspferde von Nadine selbst und nicht von ihrem Vater Klaus Husenbeth ausgebildet. (Hake)

Sottrum. CHIO5* in Schweden, U25-Europameisterschaft, Frankfurter Festhallen-Turnier und, und, und. Große Namen von großen Turnieren im Dressursport. Auf den Ergebnislisten der vergangenen Jahre tauchte auch immer wieder – auch immer wieder weit oben – der Name Nadine Husenbeth auf. Doch das ist fürs Erste Geschichte.

Um die 25-Jährige aus Sottrum ist es ruhig geworden. Auf der großen Bühne des Reitsports war sie zuletzt im August des vergangenen Jahres präsent. Damals, im WM-Finale der fünfjährigen Dressurpferde im niederländischen Ermelo, präsentierte sie bereits ihre eigene sportliche Zukunft. Und die trägt den Namen Faviola. Doch die Zukunft liegt halt in der Zukunft. Und für die musste Nadine Husenbeth erst einmal neinen Schritt zurückgehen, sich von den großen Turnieren mit den großen Namen verabschieden.

Der Grund: Ihr Paradepferd, die Stute Florida, wurde im November vergangenen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die Hannoveraner Fuchsstute, die 2016 zu den acht besten deutschen Dressurpferden zählte, ging mit 18 Jahren in Rente. „Sie hat so viel erreicht und mich so weit gebracht, daher hatte sie es verdient, auf dem Höhepunkt in den Ruhestand zu gehen“, berichtet Husenbeth. Das Rentner-Dasein verbringt Florida auf dem heimischen Hof der Husenbeths zusammen mit einem weiteren renommierten Ruheständler: Piccolina, mit dem seinerzeit Vater Klaus Husenbeth Welt- und Europameister mit der Mannschaft wurde.

Vom Rentenalter ist Faviola hingegen noch weit entfernt. Die nun sechsjährige Stute ist Husenbeths Zukunft und zugleich Hoffnung. Diesen Status hat sie jedoch nicht alleine inne, sie muss ihn mit Duracell, einem Oldenburger Wallach, teilen. Die beiden sechsjährigen Pferde waren quasi verfrühte beziehungsweise verspätete Weihnachtsgeschenke. Sie gehören der Familie Husenbeth und vergrößerten die Familie um das Weihnachtsfest 2016. Beide sollen nun so gut werden, wie es Florida war.

Der Weg der Nachwuchshoffnungen wird aber ein anderer sein. „Flo habe ich ja quasi fertig von meinem Papa bekommen, Faviola und Duracell bilde ich nun selber aus“, erzählt Nadine Husenbeth. Noch befinden sich weder Duracell noch Faviola auf Grand-Prix-Niveau. Die großen Turniere sind demnach noch weit entfernt. Und auch auf der Teilnehmerliste für die WM der jungen Dressurpferde taucht der Name Husenbeth in diesem Jahr nicht auf. Faviola und Nadine konnten sich bei der Sichtung nicht entsprechend empfehlen. „Da waren wir nicht in Top-Form. Dennoch glaube ich weiter an sie.“ Leistungsschwankungen werden den Youngstern in jeder Sportart verziehen und gehören auch dazu.

Dennoch schwingt in Husenbeths Worten ein bisschen Wehmut mit, denn die große Bühne hat der Sottrumerin schon gefallen, sie hat Blut geleckt und will dort wieder hin. „Das muss ich zugeben, es juckt einen natürlich schon, man will wieder auf dieses Niveau.“ Sie weiß aber auch, dass sie sich dieses Niveau jedes Mal wieder hart erarbeiten muss. „Das Auf und Ab gehört dazu, wenn man nicht 15 Pferde mit dieser Klasse im Stall stehen hat.“ Sie verfügt halt nicht über einen Profistall, und das will sie auch gar nicht, das Reiten soll weiterhin ein professionelles Hobby bleiben. Zudem freut sich Nadine Husenbeth, die mittlerweile auch am Lehrstuhl für nachhaltiges Management an der Universität Bremen arbeitet, auf den neuen Weg.

Von Faviola und Duracell verspricht sie sich Großes, nicht umsonst beschreibt sie die beiden mit Worten wie „Wahnsinnshoffnungsträger“, „Traumpferde“, „großer Wille“ und „starker Geist“. Bis aus den Wünschen Realität werden kann, wird es aber noch ein Weilchen dauern. „Es ist ein langer Weg. Ich hoffe, wir sind in zwei, drei Jahren in etwa auf dem Niveau wie mit Flo.“ Und auf diese zwei, drei Jahre freut sich die Sottrumerin ebenso wie auf das Ziel. „Für mich ist das etwas ganz Besonderes, die beiden von klein auf aufzubauen, alles zusammen mit ihnen zu erleben. Es ist toll, jeden kleinen Schritt, jeden kleinen Erfolg mit ihnen zu feiern. Man sagt: Du kaufst die Hoffnung.“ Alles andere liegt an der 25-Jährigen. Sie selbst muss dafür sorgen, dass ihr Name in Zukunft wieder auf den Ergebnislisten der großen Turniere auftaucht, dass sie wieder mit breitem Grinsen von einem CHIO5*-Turnier, einer Europameisterschaft, oder einem Frankfurter Festhallen-Turnier wiederkehrt.