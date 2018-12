Nachdem er die Spielregie bei der HSG Verden-Aller übernommen hatte, begann die letztendlich von Erfolg gekrönte Aufholjagd gegen Beckdorf II: Juri Wolkow. (Björn Hake)

Verden. Erleichterung bei den Handballern der HSG Verden-Aller: Nach drei Niederlagen in Folge ist der Landesligist aus der Domstadt gegen den SV Beckdorf II in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nachdem die Verdener in Durchgang eins zwischenzeitlich mit fünf Toren Differenz in Rückstand geraten waren (8:13/21.), hieß es in der Aller-Weser-Halle am Ende 38:24 (16:17) für das Team von Trainer Sascha Kunze. „Im zweiten Durchgang haben wir den Gegner mit unserer starken 5:1-Deckung an seine Grenzen gebracht und mit dem Sieg zur rechten Zeit ein Zeichen gesetzt“, zeigte sich der Coach rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Am Anfang habe man allerdings wenig Zugriff auf den Gegner gehabt, gab Sascha Kunze zu. Nach 20 Minuten nahm Verdens Trainer erste Korrekturen vor. Juri Wolkow führte fortan Regie und Matthias Häfker spielte am Kreis. Die Umstellungen sollten sich auszahlen. Wolkow und der junge Jannik Rosilius brachten die Heimmannschaft noch vor der Pause auf ein Tor an den Kontrahenten heran.

Nach Wiederanpfiff machte die HSG dort weiter, wo sie vor der Halbzeit aufgehört hatte. Mit dem ersten Angriff in Halbzeit zwei glich wiederum Juri Wolkow zum 17:17 aus. Nach 45 Minuten hatten die Verdener das Match dann komplett gedreht – 25:20. Mit 22:7 ging der zweite Abschnitt an die Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Tobias Albert. Der Linkshänder war mit zehn Toren auch bester Werfer in der Mannschaft von Sascha Kunze.

Für die Männer aus der Kreisstadt stehen vor Weihnachten noch zwei Auswärtsspiele an. TV Sottrum und TV Schiffdorf heißen die Gegner in den abschließenden Partien des Jahres 2018.