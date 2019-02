Die siebenjährige Hannoveraner Stute Faviola ist eines von zwei Pferden, mit denen Nadine Husenbeth im Dressur-Viereck wieder für Furore sorgen will. (Björn Hake)

Sottrum. Schranktür auf, Frack raus, Anprobe – und? Er sitzt noch. Nadine Husenbeth ist zurück im Sattel. Die Sottrumerin hatte sich 2017 von der großen Bühne des Dressursports zurückgezogen. Der Grund: Ihr Erfolgspferd Florida ging damals mit 18 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Während es sich „Flo“ auf der heimischen Weide gut gehen lässt, ist nun die Zeit für zwei Nachwuchspferde angebrochen.

Die großen Hoffnungen Husenbeths hören auf die Namen Faviola, eine Hannoveraner Stute, und Duracell, ein Oldenburger Wallach. Spricht Nadine Husenbeth über ihre siebenjährigen Pferde „Olga“ und „Paul“, dann ist neben den Spitznamen vor allem eines zu hören: Begeisterung. „Sie sind zwar wie Feuer und Wasser, aber es sind beides Kämpfer. Beide sind hochtalentiert und haben das, was man für das höchste Niveau braucht. Gehen ihre Entwicklungen so weiter, steht ihnen nur wenig im Weg in Richtung Grand Prix“, schwärmt die 26-Jährige.

Der Wunsch ist, dass beide in die Fußstapfen von Florida treten können, mit der Husenbeth diverse Erfolge auf höchstem Niveau feiern konnte. Der Weg dorthin ist diesmal aber ein anderer. Flo wurde ihr quasi fertig zur Verfügung gestellt, Faviola und Duracell bildet Nadine Husenbeth komplett selbst aus. „Es ist toll, den Weg gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen. Es macht unheimlich viel Spaß, beide lernen sehr schnell und machen es mir somit leicht“, berichtet die Sottrumerin. Sie selbst hatte ihr Comeback kaum erwarten können. „Es hat unter den Fingernägeln gebrannt. Es war ein tolles Gefühl, den Frack nach zwei Jahren wieder aus dem Schrank zu holen“, erzählt Husenbeth, die Reiten weiterhin als „professionelles Hobby“ betrachtet.

Vielversprechender Beginn

Nun war es so weit, der erste Auftritt in der Klasse S stand mit Faviola und auch mit Duracell an. „Ende letztes Jahr hat mein Vater noch gesagt: Pass auf, im Februar nehmen wir an einer S-Klasse-Prüfung teil. Ich erwiderte nur: Red' du mal.“ Doch Klaus Husenbeth sollte Recht behalten. Beide Pferde starteten kürzlich in Schenefeld bei Hamburg und stellten ihr Talent eindrucksvoll unter Beweis. Auf Faviola wurde Husenbeth Dritte, auf Duracell Sechste. „Siebenjährig ist ja die erste Möglichkeit, S zu reiten. Ich wollte es nur mal mit ihnen ausprobieren und war ohne große Erwartungen angetreten. Aber beide haben richtig abgeliefert, ich bin unheimlich stolz“, spricht die Begeisterung aus Nadine Husenbeth.

Dieser erste Schritt in der S-Klasse und das große Potenzial der beiden Pferde veranlassen Nadine Husenbeth dazu, sich viel von der bevorstehenden Saison zu versprechen. Das große Ziel ist die Weltmeisterschaft der jungen Pferde in Ermelo (Niederlande). „Vielleicht schaffe ich es ja mit beiden Pferden dorthin.“ Faviola kennt das WM-Viereck bereits aus dem Jahr 2017, damals bei den Fünfjährigen mit dabei. Zu gerne würde Nadine Husenbeth dies gleich doppelt wiederholen. Die Hoffnung ist groß.