Florian Schacht kann in der neuen Saison auf einen eingespielten Kader zurückgreifen. Die Spielzeit beginnt für seine Sieben aber erst später. (Björn Hake)

Als Drittletzter der Tabelle hatte sich für die SG Achim/Baden II in der Verbandsliga Nordsee zwar noch einmal die Tür zum Klassenerhalt aufgetan – und zwar über die Relegation. Doch alle Hoffnungen waren vergebens: In der Relegation sollte sich für die Handballer aus der Weserstadt der SV Altencelle aus der Verbandsliga Niedersachsen als eine zu hohe Hürde erweisen. Mit 25:28 und 19:21 musste sich die Oberliga-Reserve in der Verlängerung der Saison zweimal geschlagen geben. Aus Hoffnung wurde Gewissheit – nach nur einem Jahr ging es für den Aufsteiger aus dem Nordkreis wieder eine Liga runter.

Beim Start in die Vorsaison hatte noch Karsten Krone auf der Bank der Spielgemeinschaft Platz genommen. Dieser musste Anfang Dezember nach 1:21 Punkten aus elf Spielen seinen Stuhl räumen. Unter Nachfolger Florian Schacht begannen die Weserstädter dann mit dem Punktesammeln. Zwölf waren es am Ende der Saison. Damit wurden der TuS Bramsche und der TV Langen auf die Regelabstiegsplätze verwiesen. Schlussendlich sollten die Kraftanstrengungen aber doch umsonst gewesen sein: In der neuen Spielzeit ist die SG Achim/Baden II nun wieder ein Teil der Landesliga.

Starten wir die Schacht-Crew in den Punkspielbetrieb erst am Sonnabend, 21. September, mit einem Heimspiel gegen den Mitabsteiger TV Langen. Die ersten beiden Partien gegen die HSG Stuhr und den TV Oyten wurden verlegt. „Ich bin Anfang September selbst im Urlaub und wir wollten nach der langen Vorsaison den Start gerne ein wenig nach hinten schieben“, nennt Florian Schacht zwei Gründe für den späten Einstieg.

Veränderungen im Kader hat es im Sommer im Grunde nicht gegeben. Kein Spieler hat das Team verlassen. Mit dem jungen Hannes Zilz durfte Schacht aber immerhin einen neuen Spieler in sein Team aufnehmen. Florian Schacht kann somit auf einen eingespielten Kader um die beiden Spielgestalter Tjark Meyer und Max Schirmacher setzten. Der 21-jährige Schirmacher wird aufgrund seines Studiums in Wilhelmshaven allerdings nur am Freitag mit der Mannschaft trainieren und am Wochenende die Punktspiel bestreiten. Prunkstück beim Absteiger ist die Defensive mit den Keepern Martin Dybol und Hendrik Obermeyer. „Über die Abwehr mache ich mir keine Sorgen“, sagt Florian Schacht.

Ein Fragezeichen steht aktuell noch hinter Dominik Stoick. Der Linksaußen pausiert aktuell mit einer Knieverletzung. Obwohl Schacht auf den Außenpositionen ein leichtes Überangebot an Spielern hat, will er keinen Akteur streichen. Notfalls, sagt der 41-jährige Polizeibeamte, müsse er bei den Spielen rotieren. Als offizielles Saisonziel hat der Coach einen Rang unter den Top fünf ausgerufen. Florian Schacht: „Ob es für ganz oben reicht, müssen wir abwarten. Mit dem TV Schiffdorf, dem TV Oyten und dem Aufsteiger SG Arbergen/Mahndorf sind starke Teams in der Liga.“

Am vergangenen Sonntag hatte die SG Achim/Baden II das Finale bei einem Turnier des TuS Empelde nur knapp verpasst. Nach einem 30:30 im letzten Vorrundenspiel gegen die SG Zweidorf/Bortfeld aus der Landesliga Braunschweig blieb für die Achimer nur das Match um Platz drei. Dort wäre die Luft dann raus gewesen, schildert Florian Schacht. Zuvor hatte die SG Achim/Baden II bereits an einem Turnier der HSG Bruchhausen-Vilsen teilgenommen und dort hinter dem Verbandsligisten HSG Nienburg II Platz zwei belegt. Testspiele gegen den ATSV Habenhausen II, den TSV Daverden sowie die eigene Erstvertretung sollen in den kommenden beiden Wochen noch folgen. „Dann kann es auch langsam losgehen“, fiebert Florian Schacht dem Saisonstart entgegen.

Weitere Informationen

Zugänge: Hannes Zilz (A-Jugend)

Abgänge: Keine

Restkader: Martin Dybol, Hendrik Obermeyer - Max Schirmacher, Tjark Meyer, Marico Dumke, Sören Meier, Arne Zschorlich, Kevin Albers, Torge Wichmann, Noah Zilz, Dominik Stoick, Marc Schwittek, Moritz Schlebusch, Lennart Block, Mark Wendel, Ole Jacobsen

Trainer: Florian Schacht

Betreuer: Kai Block

Saisonziel: Platz 1 bis 5

Favoriten: TV Schiffdorf, TV Oyten, SG Arbergen-Mahndorf PRÜ