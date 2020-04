Wann kann wieder Handball gespielt werden? Um dieser Frage zu begegnen, wurde ein Acht-Stufen-Plan entwickelt. (Jens Wolf)

Während in so manch anderer Sportart noch darum gestritten und diskutiert wird, wie man mit der laufenden Saison verfährt, sind der Deutsche Handballbund (DHB) und die Landesverbände schon ein paar Schritte weiter. Die Spielzeiten wurden längst abgebrochen, und nun wurde ein Fahrplan vorgestellt, der den Weg zurück in die „Normalität“ skizziert.

Erst allein, dann zusammen und schließlich wieder als Mannschaft vor Zuschauern: so die Idee hinter den Handlungsempfehlungen mit dem Namen „Return to play“. Am 30. April hat der DHB sowohl dem DOSB als auch seinen Landesverbänden dieses Positionspapier zur verantwortungsvollen Wiederaufnahme des Amateursports mit besonderer Berücksichtigung von Angeboten für Kinder und Jugendliche übermittelt. Der Plan beinhaltet den Wiedereinstieg in den Vereinssport mit dem großen Ziel am Ende: der Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor Zuschauern. Gelingen soll das mittels eines acht Stufen umfassenden Plans (siehe Infokasten in diesem Artikel).

Alle zwei Wochen eine neue Stufe

Der Schritt von einer Stufe zur nächst höheren ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und möglichen Lockerungen. Schober: „Deutscher Handballbund und Landesverbände bleiben auf allen Ebenen im Austausch mit Politik und Behörden. Wichtig für den Handball und generell für den Mannschaftssport ist, dass wir in einer sinnvollen Diskussion um Lockerungen Gehör finden, um den Handballsport den Umständen angepasst wieder zurück in die Hallen zu bringen“, betont Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. Entsprechend ist der Zeitraum beim Übergang zur nächsthöheren Stufe analog zu den Bekanntgaben der Bundesregierung auf zwei Wochen definiert. Die Ausnahme von der Regel betrifft den Sprung von Stufe sieben auf acht: Der DHB schlägt vor, einen Monat auf Stufe sieben zu verweilen. Sobald Verdachtsfälle bestehen oder Erkrankungen zu verzeichnen sind, ist eine vollständige Neubewertung der Einstufung vorzunehmen, heißt es in dem Positionspapier.

Zudem beinhaltet es weitere klare Handlungsempfehlungen, wie etwa Trainingsprozesse in den verschiedenen Stufen mit Blick auf Hygiene- und Schutzmaßnahmen organisiert und wie Handballfelder in puncto Abstandsregelungen aufgeteilt werden können. „Der Handball lebt vom Kontakt, aber Abstand ist das aktuelle Gebot. Angesichts der Corona-Pandemie müssen wir deshalb kreative und weiter verantwortungsvolle Möglichkeiten finden, wie wir das Training auch in den Sporthallen wieder aufnehmen und zum Spiel zurückkehren können“, sagt Marc Schober. „Oberste Priorität hat weiterhin der Infektionsschutz, aber wir müssen auch in dieser Zeit darauf achten, dass wir unsere Vereinsstrukturen erhalten und vor allem Kindern und Jugendlichen die Wiederaufnahme von Training ermöglichen.“

Entsprechend genießt der Trainings- und Spielbetrieb der Nachwuchsakteure bevorzugte Behandlung. In dem Papier wird betont, wie wichtig der Sport für die physische und psychische Entwicklung ist. Eine Möglichkeit seien alternative Wettkampfformen vor allem im Mini- bis D-Jugendbereich zur Überbrückung des Spielbetriebes. „Darüber hinaus sind beispielsweise auch digitale, eigenständige Sonderspielformen insbesondere im Kinder- und Jugendalter übergangsweise gewünscht und denkbar“, heißt es weiter in dem Positionspapier.

Gegebenenfalls sollen diese Alternativangebote auch in den Ferien angeboten werden können, um die Trainingsgruppenanzahl, Durchführungszeiten und Hallenkapazitäten zu entlasten. Der DHB empfiehlt zudem, bei der Entscheidungsfindung und der Umsetzung die Eltern mit einzubeziehen.

Ohne Risikogruppen

Das Positionspapier steht unter dhb.de/returntoplay zum Download zur Verfügung und umfasst ganze 23 Seiten. Darin widmet sich der DHB auch dem Punkt Risikogruppen. „Bei der Durchführung der Phasen gilt es, insbesondere Risikogruppen zu schützen. Personen, die zu der Risikogruppe gehören beziehungsweise regelmäßig in Kontakt mit Risikogruppen stehen, wird bis auf Weiteres empfohlen, autonomes Sporttreiben zu bevorzugen oder in konzeptioneller Art zu unterstützen.“ Unter „Weitere Regelungen/Empfehlungen“ empfiehlt der DHB, gänzlich auf Versammlungen et cetera in Vereinsheimen oder Ähnliches zu verzichten. Derartige Veranstaltungen sollen online durchgeführt werden. Darüber hinaus empfiehlt der Verband, dass eine Tracking-App für Teilnehmer an Wettkämpfen verpflichtend gemacht werden könnte.

Weitere Informationen

Acht-Stufen-Plan des DHB

Stufe 1: Autonomes Training (Athletik- und/oder Techniktraining mit Trainingsempfehlungen) – aktueller Stand

Stufe 2: Individuelles Training (Athletik- und/oder Techniktraining mit Partner oder Anleitung durch Trainer)

Stufe 3: Kleingruppentraining outdoor (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

Stufe 4: Kleingruppentraining indoor (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

Stufe 5: Mannschaftstraining (handballspezifisches Training ohne Zweikämpfe)

Stufe 6: Mannschaftstraining (handballspezifisches Training mit Zweikämpfen)

Stufe 7: Testspiel- und Wettkampfbetrieb (ohne Publikum)

Stufe 8: Wettkampfbetrieb (mit Publikum)